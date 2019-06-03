К каким смертельным болезням может привести несчастливый брак

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Как брак влияет на риск заболеть инфарктом и инсультом
Как брак влияет на риск заболеть инфарктом и инсультом / Unsplash

Если семейные отношения вызывают у людей тревожность и постоянное напряжение, они рискуют пострадать не только психологически. В неспокойном браке супруги чаще рискуют своим сердцем.

Отношения, построенные на ссорах и частые конфликты в семейных парах провоцируют опасные сердечно-сосудистые патологии значительно больше, чем тихие и мирные отношения. Такие данные обнародовали исследователи из Университета Акадии в Канаде.

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Семейные ссоры буквально разбивают сердце. У людей, которые испытывают в отношениях тревожность, в 1,5 раза чаще получают инфаркт или инсульт – по сравнению с людьми, которые чувствуют спокойствие рядом со своим партнером,
– утверждают специалисты.

Исследователи обработали результаты анкетирования 5640 человек в возрасте от 18 до 60 лет. И результаты говорят о том, что людям, которые в своем браке чувствуют себя неуверенно и нестабильно, – свойственен более высокий риск развития ряда хронических заболеваний сосудистой системы, в том числе инсульта, инфаркта и гипертонии.

Отношения только тогда положительно сказываются на здоровье, когда они стабильны. Чувство тревожности, растущее в отношениях – это плохой знак.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
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