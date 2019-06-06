К каким заболеваниям может привести нарушение сна

45 Читати новину українською
К каким заболеваниям может привести нарушение сна
К каким заболеваниям может привести нарушение сна / magazin.kremmania.hu

Американские исследователи изучили влияние непостоянных графиков сна и выяснили, что это может увеличить риск развития гипертонии, диабета.

Ученые из Женской больницы Бригама в течение 6 лет следили за более 2 тысячами человек, пишет Daily Mail.

Читайте также: Назвали сок, который способен снизить кровяное давление

Возраст участников – от 45 до 84 лет.

Исследователи выяснили, что нарушения в режиме сна на час и более повышают риск развития гипертонии, диабета, ожирения на 27%.

via GIPHY

Также эксперты зафиксировали резкие различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна. По словам ученых, значение имел каждый час несоответствия режима сна и бодрствования. Каждые 60 минут несоответствия графику сна связывают с риском нарушения обмена веществ на 27%.

Исследователи объяснили, что причина такого негативного эффекта кроется в циркадных ритмах. Именно они отвечают за уровень гормонов в организме, а также влияют на выброс инсулина в кровь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Ну что, будем прыгать": в России мэр города упала в костюме в грязь во время инспекции
сегодня
915
Теги: Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Ожирение Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 760
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 26578
Тест: что вы знаете о сексе?
4 июня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2546
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 598
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
1 июня 08:46 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 1359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук