К каким заболеваниям может привести нарушение сна

Американские исследователи изучили влияние непостоянных графиков сна и выяснили, что это может увеличить риск развития гипертонии, диабета.

Ученые из Женской больницы Бригама в течение 6 лет следили за более 2 тысячами человек, пишет Daily Mail.

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Возраст участников – от 45 до 84 лет.

Исследователи выяснили, что нарушения в режиме сна на час и более повышают риск развития гипертонии, диабета, ожирения на 27%.

Также эксперты зафиксировали резкие различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна. По словам ученых, значение имел каждый час несоответствия режима сна и бодрствования. Каждые 60 минут несоответствия графику сна связывают с риском нарушения обмена веществ на 27%.

Исследователи объяснили, что причина такого негативного эффекта кроется в циркадных ритмах. Именно они отвечают за уровень гормонов в организме, а также влияют на выброс инсулина в кровь.

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