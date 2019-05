К каким заболеваниям приводит отсутствие завтрака

Последние исследования настоятельно не рекомендуют пропускать завтраки. Если вы не едите утром, вас ждут проблемы со здоровьем – причем они будут еще серьезнее, если налегать на ужин.

В статье китайских и американских исследователей, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology, утверждается: пропуск завтрака связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные американского Национального исследования состояния здоровья и питания населения за 1988-1994 годы.

Материалы содержали информацию о 6550 американцах в возрасте от 40 до 75 лет, у которых в анамнезе не было упоминаний о сердечно-сосудистых заболеваниях или раке. Средний возраст респондента составил 53,2 года. Примерно 48% участников опроса были мужчинами. Было зарегистрировано 2318 случаев смерти, в том числе 619 – от сердечно-сосудистых заболеваний.

Респондентам задавался вопрос "Как часто вы завтракаете?", а возможные ответы включали "каждый день", "несколько дней в неделю", "редко" и "никогда".

Опрос показал, что среди участников исследования 5,1% никогда не завтракали, 10,9% делали это редко, примерно 25% завтракали несколько раз в неделю (но не каждый день) и 59% не пропускали завтрак.

Оказалось, что в первой группе людей (кто никогда не завтракал) после поправок на возраст, пол, этническое происхождение, социально-экономический статус, особенности питания и образа жизни, на 87% был выше риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в последней (кто завтракает каждый день). Общий риск смертности в первой группе (по сравнению со второй) оказался тоже выше – на 19%.



Завтрак уменьшает риск преждевременной смерти

В другом исследовании бразильских ученых, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology, сообщается, что у людей, которые пропускают завтраки, но плотно ужинают перед сном, в 4-5 раз повышен риск преждевременной смерти, стенокардии или повторного инфаркта миокарда через 30 суток после выписки из стационара из-за наступления сердечного приступа.

