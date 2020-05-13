Кабмин разрешил украинцам ходить по улицам компаниями до 8 человек

Во время заседания правительства Кабмин разрешил гражданам собираться в компании до 8 человек и перемещаться в таком составе по улицам. С 6 апреля украинцам нельзя было передвигаться по улицам больше, чем по двое.

Такое предложение во время заседания правительства 13 мая предложил министр здравоохранения Максим Степанов, а Кабмин единогласно его поддержал.

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Больше месяца по улицам нельзя было ходить больше, чем вдвоем. Исключение было лишь в случае сопровождения детей. Впрочем, 13 мая Минздрав решил ослабить это ограничение, разрешив собираться в компании до 8 человек.

Кроме того, на летних площадках заведений общественного питания теперь можно размещать до 4 человек, а не 2, как это было раньше. Зато правило про дистанцию 1,5 метра между местами для сидения и столиками осталось.

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