Кабмин перенаправил 27 миллионов гривен на строительство "Охматдета"

Средства из государственного бюджета 2019 года выделили на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Расходы удалось увеличить за счет программы по строительству клинико-симуляции центра Украинской медицинской стоматологической академии в Полтаве, сообщает сайт Кабмина.

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Первую часть нового корпуса "Охматдета" открыли в апреле 2019 года, и наполнили его современным медицинским оборудованием для пациентов со сложными диагнозами.

В новом комплексе "Охматдет" планируется разместить 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.



Новый комплекс "Охматдета" / lb.ua

Алексей Гончарук "По инициативе Президента и при поддержке Верховной Рады сегодня вопрос дополнительных средств для завершения строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" снят. И новый корпус будет запущен уже в следующем году. А это значит, что дети будут получать качественное лечение в современной больнице".

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