Кабмин расширил программу "Доступные лекарства" препаратами против ревматизма

По инициативе главы Минздрава Максима Степанова Кабмин утвердил расширение программы "Доступные лекарства" препаратами против ревматизма, а именно хлорохином и гидрохлорохином.

Кабмин расширил программу реимбурсации "Доступные лекарства" препаратами для лечения ревматических болезней – хлорохином и гидрохголохином.

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Кроме того, Кабмин одобрил отпуск этих препаратов по электронным рецептам.

Такой механизм ввели для того, чтобы люди, которые нуждаются в этом препарате, имели возможность получить к нему доступ.

Новость о том, что препарат Плаквенил (хлорохин или гидроксихлорохин) может помочь во время лечения коронавируса, вызвала ажиотаж. По словам Степанова, это лекарственное средство исчезло из аптек, в то время как люди с ревматическими болезнями тоже в нем нуждаются.

Плаквенил (Гидроксихлорохин) – что это за препарат? Это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.

Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

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