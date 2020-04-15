Кабмин расширил программу "Доступные лекарства" препаратами против ревматизма
По инициативе главы Минздрава Максима Степанова Кабмин утвердил расширение программы "Доступные лекарства" препаратами против ревматизма, а именно хлорохином и гидрохлорохином.
Кабмин расширил программу реимбурсации "Доступные лекарства" препаратами для лечения ревматических болезней – хлорохином и гидрохголохином.
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Кроме того, Кабмин одобрил отпуск этих препаратов по электронным рецептам.
Такой механизм ввели для того, чтобы люди, которые нуждаются в этом препарате, имели возможность получить к нему доступ.
Новость о том, что препарат Плаквенил (хлорохин или гидроксихлорохин) может помочь во время лечения коронавируса, вызвала ажиотаж. По словам Степанова, это лекарственное средство исчезло из аптек, в то время как люди с ревматическими болезнями тоже в нем нуждаются.
Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.
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