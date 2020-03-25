Кабмин разрешил бесплатно передавать в больницы бесплатное медоборудования
Кабинет министров Украины разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.
Такое решение приняли на заседании правительства 25 марта.
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Оборудование можно будет передавать в больнице, если оно конфисковано по решению суда.
Что бесплатно будут передавать в больницу?
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- Медицинские перчатки;
- Одноразовые медицинские изоляционные халаты;
- Медицинские маски;
- Защитные очки;
- Защитные щитки;
- Респираторы класса защиты FFP2.
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