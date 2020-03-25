Кабмин разрешил бесплатно передавать в больницы бесплатное медоборудования

Кабинет министров Украины разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.

Такое решение приняли на заседании правительства 25 марта.

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Оборудование можно будет передавать в больнице, если оно конфисковано по решению суда.

Что бесплатно будут передавать в больницу?

Водонепроницаемые лабораторные костюмы;

Медицинские перчатки;

Одноразовые медицинские изоляционные халаты;

Медицинские маски;

Защитные очки;

Защитные щитки;

Респираторы класса защиты FFP2.

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