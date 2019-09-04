Кабмин уволил Ульяну Супрун из Минздрава

Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун, которая исполняла свои полномочия в статусе первого заместителя министра здравоохранения.

Это заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания Кабинета министров.

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Это не какое-то политическое увольнение. Это просто техническая замена: зашел новый министр, и он формирует свою новую команду. Все остальные старые заместители увольняются,

– отметил Гончарук.

Ульяна Супрун осуществляла свои полномочия на посту первого заместителя. Поэтому правительство приняло решение об увольнении по собственному желанию. Приняли его единогласно. По словам Гончарука, такое решение является окончательным.

Кабмин также уволил заместителей Ульяны Супрун, в частности Александра Линчевского.

Ульяна Супрун уже прокомментировала свое увольнение.

Ульяна Супрун “Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины. Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться”.

По ее словам, главными целями в течение трех лет работы в министерстве были:

человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возвращение достоинства врачам, медсестрам и пациентам.

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