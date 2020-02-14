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Кабмин уволил заместителя главы Минздрава Скалецкой

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Зоряна Скалецкая / 24 канал

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, Елену Симоненко, с должности.

Распоряжение Кабмина об увольнении Симоненко опубликовано на Правительственном портале.

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"Уволить Симоненко Елену Анатольевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", – говорится в документе.

Напомним, что 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Андрея Семиволоса, Михаила Загрийчука, Младену Качурец, Елену Симоненко. 20 ноября был уволен Михаил Загрийчук.

Ранее Ульяна Супрун, экс-глава Минздрава, критиковала новое руководство Минздрава, которое в течение первых месяцев только теряло время, не работая на реформу и не подписав ни одного документа в Кабмине и тому подобное.

Она не выбирала себе заместителей, ей их тоже назначили, как и советников. Она долгое время не подписывала документов, потому что боялась, что ее могут подставить,
– заявляла Ульяна Супрун.

Зоряна Скалецкая подтвердила то, что только за пол года работа структурировалась, когда у нее появились заместители, с которыми были четко определены направления.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Здоровая жизнь
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