Кабмин возобновил расходы на больничные и увеличил их на миллиард

Правительство изменило бюджет Фонда социального страхования Украины, увеличив его на 1,017 миллиарда гривен. Расходы пойдут на часть социального обеспечения, куда входят: больничные, пособие по беременности и родам и пособие на погребение

В целом, расходы Фонда соцстрахования на 2019 года выросли до 15,36 миллиарда гривен, а общие доходы фонда, учитывая остатки средств на начало года, составляют 25 665 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба ФССУ.

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В фонде пояснили, что эти изменения вызваны перевыполнением статьи доходов бюджета, прежде всего из-за уплату ЕСВ страхователями, а также перераспределением средств. Общие доходы Фонда на начало года выросли примерно на 996 миллионов гривен.



Правительство увеличило расходы на больничные на 1 миллиард гривен / Unsplash

Напомним, что в ноябре 2019 года в Фонде социального страхования сообщили о том, что придется временно притормозить больничные и декретные выплаты из-за окончания сметных назначений.

В этом же месяце больничные листы закончились по всей Украине. Вместо них украинцы получали временную справку о нетрудоспособности, но она не давала возможности получить больничные выплаты.

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