Как адаптироваться к смене часовых поясов

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Изменение часового пояса: что делать
Изменение часового пояса: что делать / unsplash.com

Сонливость, усталость, боль в теле – все это вполне нормальная реакция на изменение часовых поясов. Они могут негативно влиять на качество жизни.

Для кого-то джетлаг (смена часовых поясов) едва ощутим, а кого-то мучает несколько суток, рабочие дела идут наперекосяк, а первые дни отпуска совсем не в радость. Но есть способы облегчить это состояние, пишет wonderzine.

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Как адаптироваться к другому часовому поясу?

1. Некоторые люди успешно корректируют график перед путешествием – дома, в комфортной среде. Не советуем просыпаться в три часа ночи в ожидании отпуска в Нью-Йорке. Но, если есть возможность, хотя бы за сутки-двое попробуйте сместить время приемов пищи, отхода ко сну и пробуждения на несколько часов – вперед, если летите на запад и обратно, если собираетесь на восток.

2. Выбирайте рейсы так, чтобы поработать приходилось на дневное время: так будет легче продержаться до вечера. Если в стране, куда вы приехали, не слишком жарко, больше находитесь на улице днем.

3. Перед вылетом не пытайтесь продержаться на ногах до утра: даже две-три часа сна придадут сил и восстановят организм. Во время перелета постарайтесь обойтись без сильных снотворных: в самолете даже с ними сложно заснуть, а потом еще некоторое время все будет как в тумане.

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4. По прибытию сразу живите по правилам нового часового пояса: если день в разгаре, пообедайте и прогуляйтесь, а если прилетели утром, не ложитесь спать до самого вечера. Вздремните час-два и начинайте день.

5. Тем, у кого налажен режим, часто сложнее перестроиться, чем людям с более гибким графиком. Но и в первом случае есть плюс: начало путешествия пройдет гладко, если будете придерживаться привычек: утренний кофе, ранняя пробежка или ванна перед сном. Продолжайте придерживаться их во время поездки. Мозг получит привычные сигналы и быстрее войдет в привычный ритм.

6. Не стоит полагаться на энергетики, пить эспрессо каждый час и злоупотреблять алкоголем: в таком случае за притоком бодрости последуют закономерный упадок сил и повышенная тревожность. Налегайте на воду и травяной чай, пейте овощные и фруктовые смузи.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Советы Путешествия
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