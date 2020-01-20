Как алкоголь старит нашу кожу: шесть безусловно важных фактов

С надеждой иметь идеальную кожу, мы делаем косметические процедуры, подбираем домашний уход и следим за рационом. Впрочем, еще одним фактором, который влияет на состояние кожи, является алкоголь. Он, в частности, влияет на процессы старения кожи.

Диетолог Гайри Родригес рассказал американскому Vogue, как алкоголь влияет на кожу и можно ли бороться с негативными последствиями, которые он вызывает.

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Как алкоголь влияет на кожу

Алкоголь – один из самых агрессивных компонентов, которые могут быть вредными для вашей кожи. Я часто говорю своим клиентам, если вы хотите ускорить старение кожи – пейте больше алкоголя,

– рассказал нью-йоркский диетолог Гайри Родригес.

Обезвоживание

Обезвоживание – это первый и значительный негативный эффект от алкоголя. Ведь напитки, содержащие алкоголь, влияют на слизистую оболочку поджелудочной железы и печени и таким образом выводят всю жидкость из кожи. Дегидратация – обезвоживание кожи приводит к появлению морщин на лице.



Обезвоживание кожи провоцирует появление морщин / Фото: Unsplash

Воспалительные процессы

Алкоголь фактически сжигает ткани нашего организма. Он вызывает системное воспаление кожи и аллергическую реакцию. Это заметно почти сразу у многих людей, ибо именно такое действие вызывает покраснение кожи после нескольких бокалов. И если сначала вам кажется, что ничего страшного в этом нет, покраснение сойдет, но если так будет происходить систематически, покраснение на лице станет вашим привычным состоянием.

Впрочем, хорошая новость в том, что кожа и органы обладают способностью к регенерации. Поэтому, если вы решили отказаться от алкоголя, негативных последствий можно избавиться. Единственное, продолжительность восстановления зависит от того, как долго вы наносили вред организму в виде алкоголя.

Какой алкоголь меньше всего вредит коже

Различные алкогольные напитки по-разному влияют на состояние кожи. Как правило, чем прозрачнее алкоголь, тем быстрее он выводится из организма. Поэтому, текила, водка, джин – являются лидерами в списке наименее вредных алкогольных напитков.



Поскольку текила является прозрачной, она быстрее выводится из организма / Фото: Unsplash

Пейте алкоголь редко

В 20 летнем возрасте алкоголь выводится из организма через 3 часа, а в 40 летнем – через 33 часа. Поэтому, следите за тем, чтобы новая порция алкоголя не попадала в ваш организм, пока предыдущую дозу организм не успел вывести. Но лучше всего – сведите к минимуму употребление алкоголя и помните: чем меньше алкоголя вы выпиваете – тем меньше вреда приносете для кожи.

Поддерживайте водный баланс

Если пьете алкогольный напиток, запивайте его обычной водой. Это усилит мочегонный эффект и алкоголь быстрее выйдет из вашего организма.

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