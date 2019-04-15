Как алкоголь влияет на секс

Редко когда любовное свидание обходится без алкоголя. После его употребления человек становится веселым, непринужденным. Иногда он хочет гораздо больше, чем может себе позволить. Под действием алкоголя не так стыдно за свои желания. Но все ли так хорошо на самом ли деле?

Алкоголь может как помочь расслабиться, так и все испортить, к тому же он по-разному влияет на мужчину и женщину, – отмечает сексолог Ольга Власенко.

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Как алкоголь влияет на мужчин

• Немного алкоголя может помочь продлить секс.

• Однако есть вероятность, что удовольствие от оргазма мужчина не получит. Женщина устанет, мужчина устанет, и оргазм никто не получит.

• Пьяный мужчина неприхотливый, ему становится как-то совсем не важно как выглядит голова женщины и каким содержанием эта глава наполнена. Больше в приоритете грудь, ягодицы, ноги и другие части тела. Под влиянием алкоголя мужчина может согрешить с несовершеннолетней или наоборот, о чем конечно же будет жалеть утром.

* Реакция мужчины является по большей части заторможенной. Поэтому растут шансы на незапланированную беременность.

• Алкоголь влияет на то, что секс обычно является незащищенным, поэтому существует множество негативных последствий, кроме беременности.

Как алкоголь влияет на женщин

• Алкоголь расслабит женщину, она станет веселой, с ней будет приятно общаться. Как здорово!

• Далее либидо возьмет верх над стыдом, и, как следствие, вы будете казаться себе намного сексуальнее, подсознательно привлекая самцов. Инстинкты начнут искать удовольствие, и вы станете доступнее.

• Затем алкоголь размоет критерии выбора партнера, и с каждым мужчиной вы будете чувствовать себя сексуальной богиней.

• Конечно же, вас легко будет уговорить на незащищенный секс с рядом последствий.

• Ощущения удовольствия женщина практически не получит. Поэтому в таких ситуациях об оргазме можно забыть.

Сколько же нужно выпить, чтобы снять напряжение перед сексуальной близостью? И надо ли пить вообще?

Если свидание не обходится без алкоголя, то это или ваша неуверенность в себе, над которой нужно работать, или несоответствующий человек, или просто вам пора в клуб анонимных алкоголиков.

Существует тонкая грань между состоянием расслабленности и состоянием опьянения, на которой будет очень трудно балансировать.

Если вы всё же нуждаетесь в алкоголе для расслабления и без этого никак, то строго придерживайтесь определенной меры.

Допустимые дозы алкоголя

Вино 150 мл;

Коньяк/Водка 50-100 мл;

Пиво (4,5 <6% об.) – 1 литр;

Джин-Тоник (9% об.) – 0,5 литра.

Сексолог отметила, что от хорошего алкоголя не бывает оргазма, но от оргазма может опьянеть.

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