Как бактерии "переходят" к человеку: исследовали механизм

Некоторые болезнетворные бактерии с легкостью переходят от одного вида к другому. Команда ученых выяснила, как это происходит.

Phys.org рассказывает об ученых Рослинского института, которые сосредоточились на исследовании природы бактерии Staphyloccus aureus – она вызывает инфекции как у людей, так и у животных.

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В ходе эксперимента исследователи переместили бактерии от человека на молочные железы овец и отследили их дальнейшее поведение.

Генетический дрейф

Сначала численность первоначальной популяции на новом месте снизилась, в результате чего сократилось их генетическое разнообразие.

Такой процесс известен как генетический дрейф – ограничение способности бактерии адаптироваться к новой среде.

Тем не менее, части бактерий удалось выжить и осуществить генетические мутации, необходимые для жизни на теле новых владельцев.

По словам ученых, полученные данные дают понимание того, как бактериальные инфекции "перескакивают" к людям от животных и наоборот.

Это поможет понять происхождение многих заболеваний и подготовиться к появлению новых.

Бактерии обладают способностью к адаптации, но люди могут использовать такую способность в собственных целях.

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