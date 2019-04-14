Как безопасно ездить на велосипеде: важные правила

Езда на велосипеде улучшает здоровье сердца и сосудов, гибкость и силу мышц, помогает бороться с тревогой и стрессом, сохранять вес в норме, улучшает осанку, координацию и подвижность суставов. Но прежде всего езда на велосипеде должна быть безопасной.

В Украине часто происходят аварии по вине как водителей авто и пешеходов, так и самих велосипедистов. Большой части ДТП можно было бы избежать, если бы участники дорожного движения соблюдали правила, заметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Правила безопасности, которые должен соблюдать велосипедист:

Велосипедист должен знать правила дорожного движения (ПДД). Выезжать на дороги общего назначения, ни разу не прочитав правила – глупо и опасно. Особое внимание обратите на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта.

Желательно первые выезды делать в компании опытных коллег, которые смогут подстраховать и дать конкретные советы.

Пешеходный переход велосипедисты должны переходить пешком, везя велосипед рядом.

Важно тренировать привычку чувствовать трафик и прогнозировать действия других участников движения. Обычно это приходит со временем и при регулярных выездах.

Внимательно изучите свои главные маршруты, остановки общественного транспорта, перекрестки, скопление авто или потенциально опасные участки.

Регулярное техническое обслуживание велосипеда – гарантия того, что в ответственный момент у вас не откажут тормоза.

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Техника владения велосипедом тоже важна. Отработайте в свободное время на безопасной площадке навыки экстренного торможения, поймите как велосипед ведет себя в заносе и тренируйте баланс.

Водели – не телепаты и не могут знать ваши намерения. Поэтому обязательно показывайте, что хотите повернуть, остановиться или осуществить другой маневр. Также не будет лишним, например, поблагодарить автомобилиста, который вас пропустил.

Прямолинейность движения тоже важна. Чем ровнее и спокойнее вы едете, тем безопаснее.

Шлем – не обязательный с точки зрения ПДД, но его необходимость продиктована здравым смыслом, состоянием дорог, поведением некоторых водителей и опытом велосипедистов.

Заметность на дороге – очень важна! Катафоты, светоотражающие элементы на велосипеде и одежде, яркий жилет, активный свет спереди и сзади помогут вам обозначить себя и избежать многих неприятных ситуаций.

Также активный свет сделает поездку более комфортной, потому что вы будете видеть недостатки дорожного полотна и чувствовать себя увереннее. Использование хорошей мигалки будет замечательной идеей даже днем.

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Город днем ​​и ночью очень разный. Помните это и будьте бдительными, если выехали на свой стандартный маршрут, но в другое время суток, чем обычно.

Передвигаясь дороги, не прижимайтесь до самого края. Там с большей вероятностью вы сможете найти гвоздик, открытый люк, яму, стекло или просто дождевую канализацию с продольными отверстиями, в которые может провалиться переднее колесо.

К тому же, этим вы провоцируете автомобилиста попробовать втиснуться между вами и вторым рядом. По опыту многих велосипедистов – безопаснее всего ехать по центру крайней правой полосы.

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