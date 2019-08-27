Как безопасно копать картошку: советы от Супрун
С наступлением последнего летнего месяца возникает вопрос о сборе урожая одной из самых распространенных огородных культур – картофеля. Но чтобы это принесло пользу – нужно правильно ее копать.
И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала несколько правил, которых следует придерживаться во время копания и сбора картофеля.
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1. Берегите поясницу
Во время копания у человека сильная нагрузка идет на поясницу и спину, это растягивает подколенные связки. Поэтому важно нагружать и противоположные группы мышц – прогнатися назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице).
Важно также держать поясницу в тепле.
2. Надевайте перчатки
Отдайте предпочтение рукавицам, которые устойчивы к порезам. Это убережет не только от грязи, но и от ранений
3. Становитесь на колени, если сложно наклоняться
Если сложно постоянно наклоняться – то лучше подстелите что-то под колени. Существуют наколенники, рекомендованные для работы, требующей наклонов. В них также удобно.
Наколенники для работы, требующей наклонов
4. Обновите прививки от дифтерии и столбняка
С 16 лет каждый человек каждые десять лет должен делать повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка. Возбудитель столбняка живет в земле, и если пораниться во время копания картофеля или моркови, можно заразиться болезнью.
5. Пейте воду
6. Защищайте кожу от ультрафиолета
7. Умейте вовремя остановиться
Ульяна Супрун советует есть правильно приготовленный картофель. Несмотря на это она предостерегает: трижды подумайте, сколько вам действительно нужно сажать картофеля.
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