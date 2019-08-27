Как безопасно копать картошку: советы от Супрун

С наступлением последнего летнего месяца возникает вопрос о сборе урожая одной из самых распространенных огородных культур – картофеля. Но чтобы это принесло пользу – нужно правильно ее копать.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала несколько правил, которых следует придерживаться во время копания и сбора картофеля.

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1. Берегите поясницу

Во время копания у человека сильная нагрузка идет на поясницу и спину, это растягивает подколенные связки. Поэтому важно нагружать и противоположные группы мышц – прогнатися назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице).

Важно также держать поясницу в тепле.

2. Надевайте перчатки

Отдайте предпочтение рукавицам, которые устойчивы к порезам. Это убережет не только от грязи, но и от ранений

3. Становитесь на колени, если сложно наклоняться

Если сложно постоянно наклоняться – то лучше подстелите что-то под колени. Существуют наколенники, рекомендованные для работы, требующей наклонов. В них также удобно.



Наколенники для работы, требующей наклонов

4. Обновите прививки от дифтерии и столбняка

С 16 лет каждый человек каждые десять лет должен делать повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка. Возбудитель столбняка живет в земле, и если пораниться во время копания картофеля или моркови, можно заразиться болезнью.

5. Пейте воду

6. Защищайте кожу от ультрафиолета

7. Умейте вовремя остановиться

Ульяна Супрун "Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья. Не стремитесь выкопать все за выходные перед первым сентября. Можно начать копать раньше на несколько недель, и завершить на несколько недель позже".

Ульяна Супрун советует есть правильно приготовленный картофель. Несмотря на это она предостерегает: трижды подумайте, сколько вам действительно нужно сажать картофеля.

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