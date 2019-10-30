Как безопасно снижать температуру: дозировка и препараты

Специалисты рекомендуют использовать только два препарата для снижения температуры: ибупрофен и парацетамол.

Парацетамол можно использовать для детей, начиная с месячного возраста. Нурофен согласно инструкции может использоваться с 3-месячного возраста, рассказала семейный врач Мельник Елена.

Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

В любом случае повышенная температура у малыша первые 3 месяца жизни требует в первую очередь осмотра педиатра для исключения тяжелых бактериальных инфекций, которые в этом возрасте могут проявляться только лихорадкой.

Однако по международным рекомендациям препараты ибупрофена могут безопасно использоваться начиная с 6 месяцев жизни.

Когда следует снижать температуру?

Температура – это лишь защитная реакция нашего организма на попадание инфекции. Это значит, что он запустил уже необходимые механизмы и активно борется с вирусом. Жар, слабость, озноб. Эти симптомы сопровождают нас во время болезни. От них никуда не деться.

Но не спешите принимать жаропонижающие. Лекарства только обманывают наш организм и не дают поддерживать ту же температуру, которую боятся вирусы и бактерии. Лучшее решение – это соблюдать постельный режим и выпить травяной чай с малиной или смородиной.

Но есть ситуации, когда без лекарств уже не обойтись. Если температура заходит за отметку 38,5 – это сигнал к началу активных действий.

Сколько пить лекарств от температуры?

Запомните: главное – вес человека, а не возраст.

Ибупрофен 1 разовая доза = 10 мг на 1 кг веса.

Парацетамол 1 разовая доза = 15 мг на 1 кг веса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.