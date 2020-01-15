24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как безопасно заниматься сексом навеселе, чтобы не навредить себе и партнеру

64 Читати новину українською
Как заниматься сексом навеселе: правила / unsplash.com

Секс во время алкогольного опьянения – рискованное поведение. Из-за него люди могут испортить отношения, навредить себе и партнеру и даже получить обвинение в изнасиловании.

Во время праздников многие люди практикуют секс в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы все прошло хорошо нужно помнить несколько правил, рассказала сексолог Татьяна Мулявко.

Также на тему: 10 правил секса, которых должен соблюдать каждый

Правила секса во время алкогольного опьянения

1. Секс с человеком в состоянии алкогольного (или наркотического) опьянения, когда невозможно получить активное, добровольное согласие – это изнасилование. Особенно, когда человек неадекватен, без сознания или спит.

2. После нескольких стаканов виски, а у кого-то и после бокала шампанского снижается критичность мышления. Поэтому люди соглашаются на секс без презерватива, что может иметь много негативных последствий. Начиная от нежелательной беременности и заканчивая болезнями, которые передаются половым путем. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы презервативы всегда были под рукой.

3. Под воздействием алкоголя снижается чувствительность. Отсутствие эрекции, невозможность достичь оргазма и т. д. Не беспокойтесь, секс – не единственное, чем можно заняться. Поняли, что сегодня сексуальное удовольствие не получить – не вините себя и партнера.

via GIPHY

4. Снижение критичности мышления и чувствительности (в том числе и боли) приводит к экспериментам, порой опасных, например, анальный секс без лубриканта и фистинг. Помните, если вы не чувствуете боли, это не означает, что у вас нет повреждений. Организм не получил супер способность, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности.

5. Вы проснулись утром и вспомнили, что сделали то, за что вам будет стыдно? Стыд – это ваша реакция на реальную или мнимую реакцию окружения. Вашей вины за ваше поведение (если оно никому не причинило вреда) нет. А если свидетели вчерашней гулянки начинают вас высмеивать, то может стоит пересмотреть свое отношение к ним?

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Правительство России подало в отставку: что известно
15 января
4371
Автор: Едуард Хомченко
Теги: ВИЧ Алкоголь Здоровье Новости Здоровье Секс Советы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 90
14 января 17:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 9571
14 января 16:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 32121
14 января 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 10315
13 января 22:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 123214
Новости
Больше новостей
Залиште відгук