Как богатство влияет на поведение человека

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Богатые переоценивают свои способности
Богатые переоценивают свои способности / pixabay.com

Чем больше у человека денег, тем больше он переоценивает свои знания и способности в различных областях.

Исследователи попросили добровольцев оценить свои знания в 16 математических темах по пятибалльной шкале от "никогда об этом не слышал" до "хорошо знаю и понимаю". При этом три темы из предложенных были полностью вымышленными учеными, например "декларативные дроби".

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Некоторые участники опроса оценили свои знания в вымышленных областях очень высоко. В результате им рассказали о том, что темы не настоящие и попросили заполнить анкету о себе.

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Ученые пришли к выводу, что мужчины гораздо чаще гиперболизируют свои знания, чем женщины. Чем богаче был человек, тем больше он завышал способности.

Исследователи намерены продолжать работу и выяснить, связано ли умение делать вид, что ты умнее, чем кажешься, с финансовым успехом или завышенная самооценка является следствием богатства.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Психология
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