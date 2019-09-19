Как бороться с первыми морщинами
Морщины появляются у людей в разном возрасте. Все зависит от вашего образа жизни, ухода за кожей, ее типа, фототипа, наследственности.
Чтобы сохранить молодость кожи, нужно прибегать к целому комплексу мероприятий, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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1. Солнцезащитный крем
Невозможно сохранить молодость кожи и не защищаться от солнца!
Нужно использовать весной/летом spf 30-50 и выше, осенью-зимой – от 15.
Да, даже в холодное время года может быть солнечно!
Солнце способствует старению кожи
2. Увлажняющий крем
Также нет смысла обходиться без него.
Отдавайте предпочтение средствам (кремы/сыворотки) с гиалуроновой кислотой.
Ни один из других ингредиентов все же не способен так хорошо выполнять свою функцию – увлажнять кожу.
В составе лучше искать: sodium hyaluronate, potassium hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid.
3. Добавьте средства с витамином А (ретиноиды)
Это единственный доказано эффективный ингредиент, замедляющий появление морщин.
Конечно, результат зависит от формы ретинола.
А выбор формы зависит от вашего состояния кожи.
В составе лучше искать: retinaldehyde, retinoid acid (tretinoin), retinol.
Средства от старения нужно использовать долго
4. Пользуйтесь косметическими ингредиентами, которые способствуют выработке коллагена и эластина в коже
Это:
– пептиды (если вы старше 35)
– витамин С (плюс мощный антиоксидант)
– кислоты.
Действующие средства не из дешевых (особенно с пептидами). Не обязательно использовать все сразу.
Можно выбирать, что комфортнее вашей коже, чтобы красота и молодость не стала бесконечной тиранией вашего времени и кошелька.
5. Имейте терпение и научитесь любить себя
Никакое даже супер дорогое средство не способно сработать за месяц.
Никогда не позволяйте морщинам взять верх над вами, вашей самооценкой и настроением.
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