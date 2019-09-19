Как бороться с первыми морщинами

Морщины появляются у людей в разном возрасте. Все зависит от вашего образа жизни, ухода за кожей, ее типа, фототипа, наследственности.

Чтобы сохранить молодость кожи, нужно прибегать к целому комплексу мероприятий, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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1. Солнцезащитный крем

Невозможно сохранить молодость кожи и не защищаться от солнца!

Нужно использовать весной/летом spf 30-50 и выше, осенью-зимой – от 15.

Да, даже в холодное время года может быть солнечно!



Солнце способствует старению кожи

2. Увлажняющий крем

Также нет смысла обходиться без него.

Отдавайте предпочтение средствам (кремы/сыворотки) с гиалуроновой кислотой.

Ни один из других ингредиентов все же не способен так хорошо выполнять свою функцию – увлажнять кожу.

В составе лучше искать: sodium hyaluronate, potassium hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid.

3. Добавьте средства с витамином А (ретиноиды)

Это единственный доказано эффективный ингредиент, замедляющий появление морщин.

Конечно, результат зависит от формы ретинола.

А выбор формы зависит от вашего состояния кожи.

В составе лучше искать: retinaldehyde, retinoid acid (tretinoin), retinol.



Средства от старения нужно использовать долго

4. Пользуйтесь косметическими ингредиентами, которые способствуют выработке коллагена и эластина в коже

Это:

– пептиды (если вы старше 35)

– витамин С (плюс мощный антиоксидант)

– кислоты.

Действующие средства не из дешевых (особенно с пептидами). Не обязательно использовать все сразу.

Можно выбирать, что комфортнее вашей коже, чтобы красота и молодость не стала бесконечной тиранией вашего времени и кошелька.

5. Имейте терпение и научитесь любить себя

Никакое даже супер дорогое средство не способно сработать за месяц.

Никогда не позволяйте морщинам взять верх над вами, вашей самооценкой и настроением.

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