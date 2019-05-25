Как бороться со стрессом: советы психотерапевта

Стресс – совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических). Стресс нужен человеку, чтобы выжить – он мотивирует и дает возможность организму преодолевать препятствия.

Но, если стрессовое воздействие резкое, неожиданное и тяжелое (острый стресс) или длительное и постоянное (хронический стресс), то это приводит к отрицательным реакциям организма, болезням и значительно снижает качество жизни, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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К чему приводит стресс?

Острый стресс приводит к реактивным психическим расстройствам (даже психозам), посттравматическому стрессовому расстройству, может провоцировать резкое обострение соматических заболеваний, провоцировать возникновение инфаркта и инсульта.

Хронический стресс более коварен. Его влияние сложно оценить сразу, оно отдаленное во времени. Чаще всего длительный стресс приводит к развитию неврастении (психоэмоциональному истощению), тревоги, депрессии, неврозов, осложняет течение соматических заболеваний, например ишемической болезни сердца, гипертонии, язвы желудка.

Как снизить влияние хронического стресса?

• Избегайте ненужного стресса! Конечно, это нездорово избегать стрессовой ситуации, которая должна быть обязательно решена, но вы можете быть удивлены количеством стрессов в вашей жизни, которые вы можете избежать! Постарайтесь увидеть их.



Избегайте излишнего стресса

• Меняйте ситуацию! Если вы не можете избежать стрессовой ситуации, попробуйте повлиять на нее.

• Адаптируйтесь к стрессору! Вы можете адаптироваться к стрессовым ситуациям и восстановить свое чувство контроля, измените свои ожидания и отношение к ним.

• Примите то, что вы не можете изменить.

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