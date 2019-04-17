Как брак влияет на лечение рака

Известно, что крепкие и счастливые семейные отношения способствуют сохранению здоровья. Не секрет, что у женатых мужчин меньше риск умереть от инфаркта или инсульта. Оказалось, что счастлив семейный союз помогает пациентам лучше переносить лечение от онкологических заболеваний.

Журнал Clinical Oncology опубликовал анализ 1,3 миллиона случаев лечения онкологических заболеваний.

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Оказалось, что пациенты, которые находятся в браке, меньше подвержены вероятности развития метастаз, в 1,5 раза чаще получают полный цикл лечения и на 20% реже умирают от онкологического заболевания по сравнению с одинокими людьми (также разведенными/овдовевшими пациентами).



Самые распространенные виды рака

Важно, что положительный эффект от брака особенно выражен у мужчин. Женщины тоже получали положительный эффект, но значительно меньше.

Недавно урологи тоже смогли оценить преимущества семейных отношений пациентов с раком мочевого пузыря. В 2018 году были проанализированы 134 тысяч случаев уротелиальнои карциномы.

Распространение рака в Украине

Труднее всего пережить рак мочевого пузыря всех стадий и степеней злокачественности вдовам и вдовцам. Например, в случае 4 стадии заболевания 5-летняя онко-специфическая выживаемость составила: 17.0% – в браке, 15.1% – у тех, кто в разводе, 12.2% – у одиноких и только 8.8% – у вдовцов.

Понятно, что каждое из исследований имеет свои ограничения и должно восприниматься с долей критики. Но основная суть в том, что люди вероятно раньше обратятся к врачу, получат хорошее лечение и переживут его, если у них есть ради чего жить.

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