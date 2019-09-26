Как бренды используют наше подсознание в собственных целях: исследование

Исследователи обнаружили одну из тончайших психологических уловок, которая влияет на то, что мы считаем истиной. Компании часто пользуются этим методом, тем самым играя с нашим подсознанием.

Ученые утверждают, что мозг пытается упорядочивать информацию привычными ему способами – в той последовательности, к которой он привык. Один из самых известных способов – алфавит. Именно поэтому утверждение, которое расположено в алфавитной последовательности, будет казаться более правдивым.

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Чтобы проверить этот "эффект последовательности", исследователи провели эксперимент, где одна группа участников прочитала 10 утверждений, расположенных в алфавитном порядке, а другая контрольная группа читала утверждения, расположенные в произвольной последовательности. После сверки результатов оказалось, что к утверждениям, которые шли по алфавиту, рейтинг доверия был действительно значительно выше.

На протяжении всей своей жизни мы ищем естественные последовательности, и тогда, когда находим соответствие одному из шаблонов, чувствуем себя правильно. Встроенная алфавитная последовательность, даже если воспринимается бессознательно, ощущается словно надежное убежище, и поэтому наш мозг может бессознательно считать, что утверждения, соответствующие этой схеме, являются истинными,

– рассказывает Дан Кинг, доктор наук, доцент Техасского университета Рио-Гранде-Вэлли.

Среди участников, которые владеют навыками "обратного алфавита", оценки правдивости утверждений также были высокими.

Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые компании, используя этот прием, вероятнее всего, убеждают потребителей в том, что лозунг является правдивым.

Это может стать страшным инструментом для фейковых СМИ. Ведь благодаря таким знаниям фейковые новости могут казаться более правдивыми.

Именно поэтому люди должны всегда включать критическое мышление, пытаться искать первоисточники, делать оценки на основе фактов и экспериментальных доказательств, а не опираясь на чувства.

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