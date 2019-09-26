Как бренды используют наше подсознание в собственных целях: исследование

18 Читати новину українською
Как бренды используют наше подсознание в собственных целях: исследование
/ istockphoto.com

Исследователи обнаружили одну из тончайших психологических уловок, которая влияет на то, что мы считаем истиной. Компании часто пользуются этим методом, тем самым играя с нашим подсознанием.

Ученые утверждают, что мозг пытается упорядочивать информацию привычными ему способами – в той последовательности, к которой он привык. Один из самых известных способов – алфавит. Именно поэтому утверждение, которое расположено в алфавитной последовательности, будет казаться более правдивым.

Читайте также: Действительно ли мы тупеем из-за использования GPS

Чтобы проверить этот "эффект последовательности", исследователи провели эксперимент, где одна группа участников прочитала 10 утверждений, расположенных в  алфавитном порядке, а другая контрольная группа читала утверждения, расположенные в произвольной последовательности. После сверки результатов оказалось, что к утверждениям, которые шли по алфавиту, рейтинг доверия был действительно значительно выше.

На протяжении всей своей жизни мы ищем естественные последовательности, и тогда, когда находим соответствие одному из шаблонов, чувствуем себя правильно. Встроенная алфавитная последовательность, даже если воспринимается бессознательно, ощущается словно надежное убежище, и поэтому наш мозг может бессознательно считать, что утверждения, соответствующие этой схеме, являются истинными,
– рассказывает Дан Кинг, доктор наук, доцент Техасского университета Рио-Гранде-Вэлли.

Среди участников, которые владеют навыками "обратного алфавита", оценки правдивости утверждений также были высокими.

Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые компании, используя этот прием, вероятнее всего, убеждают потребителей в том, что лозунг является правдивым.

Это может стать страшным инструментом для фейковых СМИ. Ведь благодаря таким знаниям фейковые новости могут казаться более правдивыми.

Именно поэтому люди должны всегда включать критическое мышление, пытаться искать первоисточники, делать оценки на основе фактов и экспериментальных доказательств, а не опираясь на чувства.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
сегодня
21282
Теги: Новости Здоровье Здоровье СМИ Мозг Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
сегодня 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 21281
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 814
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5491
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 620
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 332
Новости
Больше новостей
Залиште відгук