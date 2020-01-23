Как будут диагностировать смертельный коронавирус в Украине

Сегодня, 23 января, в Украине происходил пресс-брифинг Минздрава Украины и ЦОЗ по ситуации распространения нового смертельного вида коронавируса в мире, от которого уже зафиксировано 25 смертей.

Генеральный директор ЦОЗ Игорь Кузин сообщил, что тестов на новый коронавирус нет. Кузин добавил, что существует общий тест (полимеразная цепная реакция (ПЦР), который может определить коронавирус.

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Алгоритм лабораторной диагностики нового вида коронавируса:

Если пациент обращается к врачу с подозрением на новый коронавирус, у него сначала должны исключить все ОРВИ;

Затем установить коронавирус с помощью ПЦР (общий тест);

В случае подтверждения коронавируса, Центр общественного здоровья будет отправлять образец в лаборатории в Европе (в настоящее время ВОЗ определила две такие лаборатории).

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что симптомы коронавирусной инфекции являются типичными для простудных болезней. Однако сразу отличить, какая это болезнь, невозможно. Поэтому все, кто посещал Китай, или имел контакт с людьми из регионов, где зарегистрированы случаи заражения, при первых сиптомах (кашель, головная боль, температура) должны сразу обращаться к врачу. Обязательно надо сообщить о том, что вы были в зонах поражения вирусом, или имели контакт с вероятными его носителями.

Вакцины нет, поэтому главная задача – это медико-санитарные мероприятия в пункатах въезда и раннее выявление больных на территории Украины,

– отметил Виктор Ляшко.

Отметим, что инкубационный период нового коронавируса составляет от 2 до 12 суток. Сейчас ВОЗ не рекомендует поездки заграницу и международную торговлю с регионами, которые поражены вспышкой неизвестной пневмонии.

Что известно об опасном вирусе

От вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, по состоянию на 23 января умерло 25 человек. Общее количество инфицированных – 617 человек.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. В украинских аэропортах сейчас меры для усиления проверки из-за вспышки смертельной пневмонии не проводятся, пока не будет соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

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