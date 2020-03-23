Как будут хоронить умерших от Covid-2019 в Украине

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших с Covid-2019. В то же время оперативный штаб, который работает при Министрестрве здравоохранения детально рассматривал этот вопрос и оценивал риски, которые в дальнейшем могут возникнуть при погребении. Сейчас есть разработанная определенная инструкция.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Эта инструкция (относительно захоронения умерших от Covid-2019 – 24 канал) ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, который четко покажет всем, что делать во время погребения, чтобы не допустить инфицирования. Наибольший риск во время погребения имеют ритуальные обряды, где есть большое скопление людей, прощальные поцелуи,

– подчеркнул он.

По словам Ляшко, это все является точками риска, которых надо избежать и которым надо предотвратить. Поэтому, прежде всего, Минздрав рекомендует уменьшить время и количество людей на похоронах человека, умершего от коронавирусной болезни.

"Существует большая вероятность нарушить требования карантина (во время похорон – 24 канал), когда запрещены ритуальные обряды и людей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Но, прежде всего, – это риск и угроза инфицирования", – добавил заместитель главы Минздрава.

Внимание! В связи с введением карантина по предотвращению распространения Covid-2019 в Украине, правительство временно запретило массовые мероприятия с участием более 10 человек. Этот запрет, в частности, касается церковных служб и обрядов.



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