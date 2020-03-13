Как будут хоронить умерших от коронавируса

Предусмотрены ли специальные меры захоронения жертв коронавируса и можно ли проводить церемонию. Эксперты рассказали, почему обязательно будут проводить дезинфекцию тела после вскрытия.

В комментарии для Здоровья 24 Юлия Грамотна, представитель КГГА рассказала как проходит захоронение умерших от коронавируса.

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Это массовое мероприятие, поэтому его нужно проводить в соответствии с требованиями карантина. Ведь когда мы усиливаем меры безопасности, люди тоже должны их соблюдать. Захоронение, оно должно быть скромным. Это все прописано в общих правилах. Скопление более 60 человек – может быть центром распространения коронавируса,

– рассказала Юлия Грамотна.

Во время брифинга Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко отметил, что согласно рекомендациям ВОЗ, после проведения вскрытия предусмотрена усиленная дезинфекция.

Рекомендации довольно общие, не специальные для коронавируса, но они прописывают специфические процессы дезинфекции после проведения аутопсии – судебно-медицинской процедуры,

– отметил Кузин.

Как известно, сегодня умерла первая жертва коронавируса в Украине. Умерла 71-летняя женщина из Радомышля. Женщина заболела еще в начале марта, но не обращалась за помощью. Вчера у нее подтвердили коронавирус, а уже сегодня ее состояние резко ухудшилось.



Данные о смерти от коронавируса / Инфографика 24 канала

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