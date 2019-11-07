Как быстро курение старит лицо: исследование

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Курение способствует быстрому старению лица
Курение способствует быстрому старению лица / bd.n

Курение пагубно влияет на здоровье, об этом не устают повторять врачи, ученые и производители табака тоже это признают. Также не секрет, что курение негативно влияет и на внешность людей. В частности, способствует быстрому старению. Через сколько времени курение "проявится" у вас на лице – ответили ученые.

Ученые из Бристольского университета рассказали, что курение является фактором преждевременного состаривания лица.

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Курение способствует преждевременному старению

Из-за курения ваша кожа преждевременно стареет на 10-20 лет и в три раза повышается вероятность появления морщин на лице, особенно вокруг глаз и рта.

Также курение вызывает желтоватый или желтовато-серый цвет лица и впалые щеки, отмечают ученые.


Курение почти сразу способствует старению кожи

Как проводили исследования

Для исследования ученые привлекли две группы участников: в первой было 182 961 участника, которые никогда не курили, во второй 150 831 человека, которые курили на момент проведения эксперимента или в прошлом.

Следовательно, оказалось, что люди из второй группы были более склонны к преждевременному старению кожи лица, а также к худшей функциональности легких и имели высокие риски рака кожи.

Курение блокирует доступ кислорода к коже. Это в свою очередь способствует тому, что кожа стареет быстрее и выглядит серой и тусклой. Токсины от курения, которые накапливаются в вашем организме из-за привычки курить, также вызывают целлюлит,
говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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