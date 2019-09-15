Как быть хорошей мамой и не сойти с ума
Материнство – это не всегда просто, и происходят такие случаи, которые донимают женщину, она начинает раздражаться, портится настроение не только ее, но и малыша.
Американский психотерапевт Андреа Лоен Нейер написала 10 фраз, которые помогают держать себя в руках даже в самых сложных ситуациях, связанных с детьми и материнством.
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1. Скажите себе: "Я не допущу, чтобы это задевало меня"
Когда молоко проливается, игрушки переполняют весь дом или, например, вода в ванной выливается на пол – нужно сделать глубокий вдох и сказать себе: "Я не допущу, чтобы это задевало меня". Потому что подобное случается почти каждый день.
2. Поймите, что ребенок не пытается разозлить вас
Стоит напоминать себе, что ребенок не хочет вас разозлить: он расстроен и у него нет коммуникационных способностей и навыков решения ситуации. Легче реагировать на агрессивные ситуации, когда мать не агрессивная.
3. Поинтересуйтесь, почему ребенок в отчаянии
Некоторые из причин, по которым дети устраивают часовые истерики, кажутся совершенно бессмысленными.
Нужно преодолевать бессмысленность этих причин и искать смысл. Зная ответ на вопрос "Почему?", проще видеть перспективу и сосредоточиться на поддержке ребенка, а не на обвинении.
Выясните причину детского отчаяния
4. Подумайте. как реагировать и не напугать ребенка
Какой должна быть реакция на действия ребенка, чтобы он все еще чувствовал себя уважаемым и любимым? Задайте себе этот вопрос и найдите правильный ответ.
5. То, что дети думают о маме, важнее того, что думают незнакомцы
Важнее быть на стороне ребенка, чем столкнуться с неодобрением других людей.
6. Если хочется – плачьте
Стоит позволять себе плакать до тех пор, пока не почувствуете, что опустошены. Ясность часто наступает после слез.
7. Чтобы сохранить свое "я" целостным – уделяйте больше внимания своим потребностям
8. Дайте себе отдохнуть
Это требует усилий. Разве это не глупо — женщина должна приложить усилия, чтобы отдохнуть? Но это так.
9. Сначала успокойте ребенка, потом поговорите с ним
Когда дети расстроены, не стоит начинать разговор с ними до тех пор, пока сами не успокоитесь.
Прежде, чем говорить с ребенком, успокойте его
10. Остановитесь и подумайте
Когда вокруг хаос, присядьте, подышите и подумайте над возможными способами решения проблемы.
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