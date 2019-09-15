Как быть хорошей мамой и не сойти с ума

Материнство – это не всегда просто, и происходят такие случаи, которые донимают женщину, она начинает раздражаться, портится настроение не только ее, но и малыша.

Американский психотерапевт Андреа Лоен Нейер написала 10 фраз, которые помогают держать себя в руках даже в самых сложных ситуациях, связанных с детьми и материнством.

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1. Скажите себе: "Я не допущу, чтобы это задевало меня"

Когда молоко проливается, игрушки переполняют весь дом или, например, вода в ванной выливается на пол – нужно сделать глубокий вдох и сказать себе: "Я не допущу, чтобы это задевало меня". Потому что подобное случается почти каждый день.

2. Поймите, что ребенок не пытается разозлить вас

Стоит напоминать себе, что ребенок не хочет вас разозлить: он расстроен и у него нет коммуникационных способностей и навыков решения ситуации. Легче реагировать на агрессивные ситуации, когда мать не агрессивная.

3. Поинтересуйтесь, почему ребенок в отчаянии

Некоторые из причин, по которым дети устраивают часовые истерики, кажутся совершенно бессмысленными.

Нужно преодолевать бессмысленность этих причин и искать смысл. Зная ответ на вопрос "Почему?", проще видеть перспективу и сосредоточиться на поддержке ребенка, а не на обвинении.



Выясните причину детского отчаяния

4. Подумайте. как реагировать и не напугать ребенка

Какой должна быть реакция на действия ребенка, чтобы он все еще чувствовал себя уважаемым и любимым? Задайте себе этот вопрос и найдите правильный ответ.

5. То, что дети думают о маме, важнее того, что думают незнакомцы

Важнее быть на стороне ребенка, чем столкнуться с неодобрением других людей.

6. Если хочется – плачьте

Стоит позволять себе плакать до тех пор, пока не почувствуете, что опустошены. Ясность часто наступает после слез.

7. Чтобы сохранить свое "я" целостным – уделяйте больше внимания своим потребностям

8. Дайте себе отдохнуть

Это требует усилий. Разве это не глупо — женщина должна приложить усилия, чтобы отдохнуть? Но это так.

9. Сначала успокойте ребенка, потом поговорите с ним

Когда дети расстроены, не стоит начинать разговор с ними до тех пор, пока сами не успокоитесь.



Прежде, чем говорить с ребенком, успокойте его

10. Остановитесь и подумайте

Когда вокруг хаос, присядьте, подышите и подумайте над возможными способами решения проблемы.

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