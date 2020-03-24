Как быть в одном доме с человеком, у которого подозревают или выявили коронавирус: советы Супрун

Как правильно ухаживать за людьми, которые уже находятся на самоизоляции из-за подозрения или уже подтвержденный диагноз коронавирус – Covid-19. Почему важно, чтобы у человека была отдельная комната, как стирать вещи больного и как пользоваться общей ванной и туалетной комнатой.

О таких обыденных вещах, которые становятся ключевыми в противодействии распространению коронавируса, рассказала Ульяна Супрун. Известно, что коронавирус быстрее всего передается именно в быту.

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Как быть в одном доме с больным

Больной Covid-19 человек должен оставаться в отдельной комнате, которая хорошо проветривается, и спать в отдельной кровати.

Стоит назначить одного смотрителя за этим человеком не из категории риска (людей старше 60 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом). А вот любые посещения другими людьми запрещены.

Исключением может считаться мать, кормящая грудью. Но, во время этого мать должна: носить медицинскую маску или защитный респиратор, когда она находится рядом с ребенком, придерживаться тщательной гигиены рук перед тесным контактом с ребенком и перед касанием к молокоотсосу или бутылочке.

Что следует помнить находясь рядом с больным

Важно сохранять дистанцию в 2 метра , не находиться в одном помещении, избегать любого контакта.

, не находиться в одном помещении, избегать любого контакта. Все дома должны всегда соблюдать надлежащую гигиену рук, гигиену кашля и чихания, не касаться глаз, носа или рта, не помыв перед этим тщательно руки.

Регулярно проветривайте все помещения дома.

Делайте влажную уборку по меньшей мере раз в день. Особенно, если дома остаются дети.



Вопрос гигиены крайне важен в ситуации с коронавирусом / Фото: Unsplash

Кому надо носить маску

Человек, который находится на самоизоляции, должен надевать маску, если с ним в помещении находится смотритель. Если это невозможно, маску должен одевать человек, который ухаживает.

Если больному человеку нужно выйти из дома, чтобы получить медицинскую помощь, он или она должны быть в маске.

Важно соблюдать правила ношения маски:

Перед тем, как одеть маску, помойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим антисептиком.

Маска должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу по всем краям.

Не касайтесь маски во время использования. Если случайно коснулись — сразу вымойте руки или обработайте их антисептиком.

Как только маска становится влажной, замените ее на новую. Одноразовые маски нельзя использовать повторно.

Снимать маску надо следующим образом: касайтесь только завязки сзади маски и сразу выкиньте ее в мусорник, который закрывается крышкой.

Вымойте руки или обработайте их антисептиком.



Как правильно пользоваться маской/Инфографика 24 Канала

Инструкции по дезинфекции поверхностей

Для дезинфекции следует использовать отбеливатель, спиртовые растворы, содержащие не менее 70% спирта или бытовые средства для дезинфекции.

Нужно знать: Раствор на основе отбеливателя можно приготовить так: 5 столовых ложек (если он в сухом виде) на 3,5 литра воды или 4 чайные ложки на литр воды.

Дезинфицировать поверхности нужно в перчатках. Обязательно дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, — столешницы, ручки, выключатели света и тому подобное.

Если на поверхности заметна грязь, сначала надо помыть ее мылом и водой, а потом проводить дезинфекцию.



Сколько времени активный коронавирус на поверхностях/Инфографика 24 Канала

Как быть с питанием больного

Человек на самоизоляции должен есть в своей комнате. Можно оставлять еду у двери, а потом забирать грязную посуду, чтобы человек не выходил из комнаты.

Если есть посудомоечная машина, используйте ее для мытья посуды. После контакта с посудой надо тщательно помыть руки. Если у вас нет посудомоечной машины, посуду нужно тщательно помыть горячей водой с моющим средством и хорошо высушить.

На этот период также стоит отделить посуду, которой будет пользоваться человек на самоизоляции.



Во время изоляции все приемы пищи должны проходить отдельно/Фото:Unsplash

Важно! Ни в коем случае нельзя обмениваться едой или напитками, пить из общих чашек, с которыми контактировал человек на самоизоляции. Все остатки пищи стоит выбрасывать.

Относительно пользования туалетом или ванной комнатой

После каждого пользования стоит дезинфицировать поверхности, с которыми контактировал человек на самоизоляции.

По возможности разработайте график, по которому будет минимизирован контакт с другими людьми. Например, есть смысл пользоваться ванной комнатой вечером уже после того, как ею воспользовались другие.

Во время самоизоляции следует использовать отдельную туалетную бумагу, полотенца для рук, зубную пасту и другие принадлежности для гигиены. Полотенца и принадлежности можно оставлять в комнате, где самоизолируется человек, чтобы избежать путаницы.



Предметы гигиены в человека на самоизоляции должны быть отдельные/Фото:Unsplash

Стирка вещей

Человеку на самоизоляции стоит собирать свои вещи для стирки в отдельный пакет. Его можно оставить у дверей из комнаты. Человек, который будет заниматься стиркой, должен быть в резиновых перчатках (если они есть).

Как стирать белье:

Не встряхивать, избегать прямого контакта с вещами.

Стирать обычным порошком при самой высокой возможной температуре для материала.

После загрузки стиральной машины очистить и продезинфицировать все поверхности вокруг стиральной машины.

Если вы в перчатках, помойте их водой и мылом или обработайте антисептиком перед тем, как снимать.

Тщательно помойте руки с мылом после снятия перчаток, если были без них — также помойте руки.

Постиранные вещи надо хорошо высушить, после погладить при самой высокой температуре (если это не повредит вещи).

Важно! Тщательно мойте и вытирайте руки после любых контактов с больным или его вещами. Мыть руки также следует до и после приготовления пищи, перед едой, после туалета, после возвращения с улицы, после контакта с животными и едой для животных, после касания мусора, до и после обработки пореза или раны.

Следите за состоянием человека на самоизоляции

Внимательно наблюдайте за его/ее состоянием и подготовьте необходимые контакты в случае ухудшения самочувствия.

Проконсультируйтесь с врачом заранее об алгоритме действий в случае возникновения более серьезных симптомов, узнайте какие именно симптомы могут появиться и свидетельствовать об ухудшении состояния и необходимости обратиться за медицинской помощью.

Симптомы, которые нельзя игнорировать: трудности с дыханием, стойкая боль или давление в груди, синюшность кожи лица, рук или тела или спутанность сознания. В этом случае надо немедленно сообщить семейному врачу или звонить в скорую.

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