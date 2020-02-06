Как часто менять белье и что будет, если не придерживаться этих правил

Главная проблема грязного белья – бактерии, которые попадают на ткань с мочой, слизью и калом. В трусах тепло и влажно, поэтому бактерии размножаются очень быстро.

Когда человек долго не моется, у него возникает зуд и когда человек чешется – на коже остаются микроскопические царапины, через которые инфекция потенциально может вызвать заболевания кожи, пишет DocPlus.

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Еще один плохой результат несвоевременной смены белья – неприятный запах. Это может отталкивать других людей.

Как часто менять белье?

Считается, что менять нижнее белье (как и принимать душ) нужно ежедневно, а также после каждой спортивной тренировки.

Но каких-то научных доказательств того, что люди, которые придерживаются этого правила, болеют меньше нерях, не удалось найти. Даже если бы кто-то решился на такой странный эксперимент, оценить результат было бы очень сложно: склонность к инфекциям зависит от многих факторов, например, от работы иммунной системы и состава кишечной микрофлоры.



Рекомендуют менять белье каждый день / unsplash.com

Профессор микробиологии и патологии в Нью-Йоркском университете и автор книги "Тайная жизнь микробов" Филипп Тьерно отмечает, что можно без вреда для здоровья носить нижнее белье дольше одного дня.

Поэтому, если у вас не возникает раздражения и не появляется неприятный запах – можете делать это не каждый день.

45% взрослых американцев носят один комплект нижнего белья более двух суток. 20% мужчин и 8% женщин – больше недели.

Уничтожает ли стирка все бактерии на белье?

Нет, стирка не стерилизует одежду. А значит, количество микробов в белье только растет. По некоторым данным, даже в стираных трусах остается около 100 мг фекалий, в которых содержатся до 10 тысяч бактерий.

Как стирать белье?

Вот несколько советов от шведских исследователей:

Стирка при 60-70 °С убивает больше микробов, чем стирка при комнатной температуре, которая фактически только смывает их с ткани.

Сушка вещей в сушилке снижает рост бактерий. Логика следующая: чем быстрее белье станет сухим, тем меньше микробов успеет размножиться.

Британское министерство здравоохранения добавляет к этим рекомендациям еще одно – пользоваться отбеливателем. Он действует как антисептик.

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