Как часто можно нарушать режим питания

Все утверждают, что правильное питание нужно соблюдать, это должен быть образ жизни, внутреннее желание, мотивация.

Но все мы понимаем, что это жизнь и придерживаться определенного режима на протяжении нескольких месяцев или лет очень сложно.

Читайте также: Какие продукты мешают похудению: ответ диетолога

Диетолог Ольга Усенко отмечает: есть ситуации, когда хочется или вынужден отступить от привычного правильного питания и побаловать себя чем-то вкусным или вредным.

Любое нарушение отбрасывает на 3-5 дней и для того, чтобы не набрать лишние килограммы, нарушать режим нужно не чаще одного раза в 2 недели. А лучше делать такой день раз в три недели.

Но если вы очень мотивированный человек, то устраивать праздник живота можно раз в месяц, даже если этого сильно не хочется. Это необходимо для того, чтобы на первых этапах человек не срывался и ему не надоело.

Легче соблюдать режим, когда знаешь: раз в месяц можно позволить себе все, что любишь и все, чего хочется. Через несколько месяцев желание исчезнет и не будет острой потребности. Но сам факт праздника живота раз в месяц мотивирует человека.⠀

Если такой день состоялся и это возникает чаще, чем раз в месяц, тогда на следующий день после нарушения ничего не меняйте. При этом диетолог советует придерживаться привычного рациона питания и просто смириться с тем, что у вас будет отечность и дискомфорт.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.