Как часто нужно проверять зрение
Современные люди постоянно работают за компьютером, отдыхают за ним, смотрят фильмы или сериалы. По дороге домой часто используют смартфоны. Поэтому глаза находятся в постоянном напряжении.
Некоторые болезни на ранних стадиях не имеют ярко выраженных симптомов, поэтому начало заболевания можно пропустить. А во время визита к офтальмологу у вас выявляют множество проблем.
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Поэтому регулярно нужно проходить диагностику, вовремя проверять зрение и устранять возможности развития негативных последствий, пишет Opticlub.
Как часто нужно проверять зрение
- впервые зрение проверяется после рождения;
- после этого необходимо посещать офтальмолога раз в несколько месяцев, чтобы устранить возможность наличия врожденных глазных патологий;
- школьникам необходимо проверять зрение каждый год, желательно даже немножко чаще;
- до 40 лет нужно каждый год посещать офтальмолога;
- после 40 лет стоит проверять зрение раз в полгода.
После 40 лет стоит проверять зрение раз в полгода
Все потому, что после 40 лет зачастую начинают развиваться такие патологии, как гиперметропия, глаукома и катаракта, и на начальных стадиях их выявит только обследование.
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