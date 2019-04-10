Современные люди постоянно работают за компьютером, отдыхают за ним, смотрят фильмы или сериалы. По дороге домой часто используют смартфоны. Поэтому глаза находятся в постоянном напряжении.

Некоторые болезни на ранних стадиях не имеют ярко выраженных симптомов, поэтому начало заболевания можно пропустить. А во время визита к офтальмологу у вас выявляют множество проблем.

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Поэтому регулярно нужно проходить диагностику, вовремя проверять зрение и устранять возможности развития негативных последствий, пишет Opticlub.

Как часто нужно проверять зрение

впервые зрение проверяется после рождения;

после этого необходимо посещать офтальмолога раз в несколько месяцев, чтобы устранить возможность наличия врожденных глазных патологий;

школьникам необходимо проверять зрение каждый год, желательно даже немножко чаще;

до 40 лет нужно каждый год посещать офтальмолога;

после 40 лет стоит проверять зрение раз в полгода.



После 40 лет стоит проверять зрение раз в полгода​

Все потому, что после 40 лет зачастую начинают развиваться такие патологии, как гиперметропия, глаукома и катаракта, и на начальных стадиях их выявит только обследование.

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