Как черный перец влияет на организм

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Польза черного перца
Польза черного перца / pixabay.com

Компоненты перца, особенно пиперин, могут защищать от повреждения клеток, улучшать усвоение питательных веществ, и помогать с проблемами пищеварения.

Кроме вкусовых свойств, черный перец может действовать как антиоксидант, пишет Healthline.

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Он борется с повреждениями клеток, вызванными нестабильными молекулами, которые называются свободными радикалами.

Свободные радикалы формируются как результат плохого питания, воздействия солнца, курения и тому подобное.

Чорний перець має антиоксидантні властивості
Черный перец обладает антиоксидантными свойствами

Черный перец также имеет антивоспалительные свойства, включая эфирное масло limonene и beta-caryophyllene. Они могут защищать от воспаления, повреждения клеток и болезней.

Также черный перец может усиливать усвоение и работу конкретных питательных веществ и полезных компонентов.

Потребление черного перца может стимулировать высвобождение ферментов в поджелудочной железе и кишечнике, помогает переваривать жиры и углеводы.

Исследования на животных показали, что черный перец может предупреждать диарею.

Черный перец безопасен для человека в нормальных дозах. Но если вы съедаете его больше нормы, можете почувствовать побочные эффекты – жжение в горле и желудке.

Черный перец также может способствовать усвоению некоторых лекарств, включая антигистаминные препараты, которые облегчают симптомы аллергии.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровое питание
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