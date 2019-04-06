Как цвет одежды влияет на наше настроение и производительность

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Как цвета влияют на настроение
Как цвета влияют на настроение / pixabay.com

Психологи давно доказали, что яркие цвета могут влиять на нашу жизнь: от решения о покупке до лайков в инстаграме.

Даже одежда разных цветов оказывает на человека физиологическое действие и влияет на производительность, говорится в результатах исследований.

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Исследовательская группа Experience Design и ученые из университета Лидса обнаружили, что большое количество красного цвета в одежде увеличивает частоту сердечных сокращений и влияет на кровяное давление. Профессиональные спортсмены и обычные люди могут использовать эту информацию во время тренировок.

Кроме косвенного воздействия на организм, красная одежда влияет на восприятие спортсмена другими людьми. В Даремском университете выяснили, что независимо от показателей, людей в красных костюмах в 55% случаев считают главными претендентами на победу.

Кольори
Желтый цвет может улучшить настроение

Синий цвет, в противовес красному, успокаивает и уменьшает сердечные сокращения. Окружив себя им можно сосредоточиться перед сложной сессией или другим важным событием.

Приток эндорфинов и чувство благополучия можно достичь, если одеться в желтый. Свойствами этого цвета вовсю пользуются маркетологи в сфере фастфуда: желтые буквы "Макдональдса" и Subway, желтый фон в логотипе "Бургер Кинга" – это должно вызывать у покупателя ощущение комфорта и надежности, а компании – помогать зарабатывать.

Чтобы восстановить силы и отдохнуть, психологи рекомендуют нейтральный серый цвет. В сочетании с синим он даст мозгу максимальную разгрузку.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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