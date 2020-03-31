Как далеко распространяется вирус при кашле или чихании: новые данные
Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать дистанцию не менее метра, чтобы избежать передачи вируса во время чихания. Минздрав Украины –1,5-2 метра. Однако, новые исследования говорят, что стоит увеличить дистанцию, а действующие нормы некорректны.
Новое исследование опубликовало издание JAMA Insights.
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Суть исследования
Ученый Лидия Буруиба из Массачусетского технологического института записала процесс чихания камерой с частотой 2000 кадров в секунду.
Оказалось, что облако капель распространяется на 7-8 метров. Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. При этом играет роль не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха они могут задерживаться от нескольких секунд.
Многофазное турбулентное газовое облако от человеческого чихания / Фото: jamanetwork.com
Какими рекомендациями пользуются сейчас
Исследований о том, как далеко коронавирус передается при чихании, никто не проводил. Медики опираются на общепринятые рекомендации, которые в 1930-х годах были предложены ученым Уильямом Уэллсом.
Тогда он предположил, что капли во время чихания и кашля делятся на большие и маленькие. Первые быстро оседают в небольшом радиусе от того, кто чихнул или кашлянул, а маленькие хранятся в воздухе дольше, но потом вода из них испаряется и патогены остаются в подсушенном виде. Сам Уэллс тогда говорил, что эти данные только теоретические, но ими до сих пор руководствуются во всем мире.
Сколько времени коронавирус активен на поверхностях / Инфографика 24 канала
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