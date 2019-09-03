Как действовать, если изменили любимому человеку

Измена – это сложная ситуация, неприятная как для лица, которому изменили, так и для того, кто изменил. Часто партнеры чувствуют себя опустошенными, подавленными и не знают как себя вести.

В частности, как поступить, если изменил именно ты? Существует ряд рекомендаций, которые помогут разобраться в ситуации и принять решение.

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Большинство людей, которые изменили своему партнеру, чувствуют угрызения совести. И это понятно, ведь, если измена не была полностью спланированным актом, она вызывает у человека неоднозначные эмоции. Независимо от того, довольны ли вы своим поступком или нет, измена воспринимается как форма измены и оскорбляет партнера – и это надо понимать.

Шаг первый – разберитесь в причинах

Однако, перед тем как принять какое-либо решение, стоит разобраться в причинах вашей измены.

Здесь несколько вариантов. Это было спонтанным решением, когда вы перестали себя контролировать, или это было стремлением к новым любовным победам, что является особенностью вашего характера? Или таким образом вы хотели за что-то отомстить своему партнеру или, наоборот, привлечь его внимание?

Конечно, есть банальный вариант – вы разлюбили партнера, но не находите сил признаться себе в этом, а измена является хорошим аргументом разорвать отношения. Также подсознательно вы можете поддерживать идею полигамности, но из-за страха социального осуждения не признаете этого.

В любом случае, только разобравшись с причинами, можно понять, как действовать дальше, чтобы найти наиболее правильный и наименее травматичный для обоих партнеров выход.

Подсознательно вы можете поддерживать идею полигамности

Второй шаг – поймите чего вы хотите дальше

Лишь после того, как вы разобрались с причинами, время перейти к размышлениям о желаемом будущем. Измена – стрессовая ситуация, которая может стать "спусковым крючком" для изменений в вашей жизни. За исключением разве что ситуации, когда она была единичным актом. В этом случае вы наверняка захотите сохранить отношения со своим партнером ровно в том виде, в котором они были до вашего поступка. В любом другом варианте без серьезного разговора не обойтись, как и без работы над собой.

Но, если любовные приключения продолжают вас привлекать, несмотря на наличие постоянного партнера, задумайтесь, а не стоит ли тогда отказаться от постоянных отношений хотя бы на время? Также постарайтесь честно признаться себе, любите ли вы своего постоянного партнера. Здесь может быть два варианта: либо вы придете в итоге к выводу, что моногамия – не ваша история, или осознаете, что ваши нынешние отношения себя исчерпали, и пора их заканчивать.

В конце концов, если вы изменили в целях мести или для того, чтобы привлечь внимание партнера, разберитесь – что именно вас так задевает.



Измена может стать толчком к изменениям в вашей жизни

Шаг третий – примите решение

С того момента, как вы узнаете причину своей измены и узнаете чего хотите дальше, можно принимать решения.

Так, если мы говорим о ситуации, когда измена была спонтанной и вы не планируете продолжать подобное, стоит подумать над признанием партнеру – нужно его делать или нет. Конечно, люди хотят жить без обмана, однако ваше признание может быть слишком травматичным для любимого человека и приведет к краху отношений – или к постоянным подозрениям.

Часто люди, которые признаются в измене для того, чтобы облегчить муки своей совести и переложить ответственность выбора на партнера. А это неправильно! Изменили вы, а потому моральная ответственность лежит на вас.

Если вы решили не продолжать отношения – ваша цель сделать разговор об этом не очень травматичным.

Не надо вести человека в ресторан – лучше поговорить об этом дома, где партнер будет чувствовать себя защищенным. Если вы хотите предложить партнеру свободные отношения, покажите, насколько он ценен для вас, однако будьте готовы к непониманию и отказу от такого "компромисса". В случае разрыва отношений, не оправдывайтесь – вину за измену надо честно признать, и показать, что вы действительно переживаете за свой поступок.

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