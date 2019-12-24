Как действует на организм взгляд "глаза в глаза": объяснение врача

Почему взгляд "глаза в глаза" является важным и какие процессы запускает в организме зрительный контакт. При чем здесь гормоны, в частности окситоцин и почему именно он виноват в вашей привязанности к родным.

Врач Андрей Беловешкин рассказал о простом способе стимулировать выработку окситоцина. Оказывается, достаточно взгляда глаза в глаза.

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Зрительный контакт сильно меняет активность мозга. Люди становятся более чувствительными и эмпатическими, взгляд повышает самосознание, готовит их к общению и запускает процесс "автоматической мимикрии" – движения глаз подстраиваются, это также способствует развитию доверия.

От взгляда в глаза растет уровень окситоцина, поэтому желание сохранять контакт, быть рядом, чаще касаться – усиливается.



Окситоцин важный гормон / Фото: Unsplash

Именно благодаря окситоцину формируется длительная связь родителей и детей, влюбленных, хозяев и их собак. Или не формируется и ослабевает – если человек избегает взгляда.

Окситоцин часто называют гормоном любви. Этот гормон улучшает самочувствие, уменьшает беспокойство и делает человека более щедрым.

Окситоцин также выделяется во время оргазма.