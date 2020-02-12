Как депрессивные мемы могут помочь при лечении депрессии

Хотя некоторые люди могут считать эти мемы негативными, в ходе исследования было установлено, что люди с депрессией в действительности отдают предпочтение тем мемам, которые касаются их опыта относительно психического здоровья.

Вероятно так происходит потому, что люди с депрессией используют юмор по-другому, и частично это является уникальным методом контроля своих эмоций, пишет Nature.

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Исследователи хотели узнать, как депрессия влияет на восприятие интернет-мемов. Специалисты опросили 200 человек в возрасте от 18 до 56 лет. После того, как специалисты поделили на группы участников по состоянию психического здоровья, ученые сосредоточили свое внимание на лиц с депрессией. В общем, из добровольцев только у 43 человек были значительные депрессивные синдромы.

Впоследствии участникам продемонстрировали серию депрессивных и нейтральных интернет-мемов, после чего каждый мем попросили оценить по пятибалльной шкале. Интересно, что депрессивная группа оценила депрессивные мемы веселее, чем недепрессивнае группа. Что еще важнее, депрессивная группа также считала, что эти мемы могут быть использованы для улучшения настроения других людей, страдающих депрессией.

На то, как обе группы восприняли мемы, влияло то, как они контролировали свои эмоции. По мнению специалистов, это подтверждает мнение, что у людей с депрессией другое, "темнее" чувство юмора. В ходе исследования оказалось, что депрессивные люди, которые пытаются контролировать свои эмоции, чаще всего наслаждаются депрессивными мемами. Ученые подозревают, что такие мемы помогают им менять негативные мысли и чувства, позволяя сформировать другую картину переживаний.



Пример депрессивного мема, который предоставили авторы / theconversation.com

Перевод: "Когда ты страдаешь от депрессии, а кто-то говорит, что тебе просто нужно развлечься. О Боже, какая замечательная идея. Как я раньше до этого не додумался?"

Для депрессивных людей темный юмор и депрессивные мемы могут выступать формой когнитивной переоценки. Когнитивная переоценка – это когда человек меняет свое толкование определенного события или ситуации, которая произошла. В то время как большинство людей могут изменить способ восприятия негативной мысли, сосредотачиваясь на положительных вещах, депрессивные люди сравнивают свои негативные мысли и чувства с тем, что "могло бы быть и хуже".

Таким образом, мемы могут помочь человеку с депрессией увидеть ситуацию по-разному, а также изменить способ взгляда на негативные мысли и опыт. Стоит заметить, что не все депрессивные люди используют темный юмор – у некоторых людей с этим заболеванием просто отличается его форма и подача.

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