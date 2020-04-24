Как дезинфицировать одежду с прогулки и нужно ли это вообще: интервью с инфекционистом

С началом пандемии коронавируса в мире дезинфекция стала привычной для украинцев. Все знают, что нужно мыть руки как можно чаще и носить защитную маску, впрочем как нужно вести себя, придя с улицы? Одни советуют протирать все на себе и вокруг, другие – просто игнорируют дезинфекцию. Спойлер; и те, и другие делают неправильно.

Наталья Тимко, врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы объяснила, что нужно делать с вещами, аксессуарами и продуктами по приходу домой, сообщает 24 Канал.

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И так, мы в очередной раз призываем вас оставаться дома. Впрочем, если уж и есть потребность покинуть свой дом, то вы будете знать, что нужно делать.

Итак, что нужно делать, как только придя домой?

Сначала снимаем обувь и идем мыть руки.

После этого снимаем маску?

Да, снимаем маску, выбрасываем ее и снова моем руки.

Если маска многоразовая, ее нужно стирать после каждого использования. Нужно иметь несколько масок на замену. Как только снимаете маску, кладете в определенную отдельную емкость, чтобы в дальнейшем ее постирать, погладить и только тогда надевать следующий раз.

Что делать с верхней одеждой?

Вы пришли домой, разулись, помыли руки. Сняли маску, выбросили, помыли руки еще раз. Сняли верхнюю одежду там, где и всегда снимаете. Его больше не трогаем, ничем не обрабатываем. После этого снова помыли руки. Все

Украинцы порой выносят верхнюю одежду на балкон или протирают у нее рукава. Это нужно делать?

Я никому не советую этого делать, ибо не вижу смысла в этом.

Нужно ли протирать обувь?

Обувь в принципе нужно протирать, чтобы она была чистой. При входе в помещение должно быть отдельное место, где вы всегда оставляете обувь. Все. Приходите – оставляете там обувь. Отдельной обработки проводить не нужно.

Периодически, когда моете пол и проводите дезинфекцию помещения с использованием специальных средств, вытираете то место. Обувь моется по мере ее загрязнения. Основная задача – помыть руки после того, как разулись. Мы же не облизываем ни пол, ни обувь. И от него ничего не взлетает вверх в воздух.

Как быть с остальной одежды? Штанами, свитером?

Сняли, повесили на стульчик и на следующий день надели. Коронавирус – это не легочная чума, или что-то чрезвычайное. Если бы такие меры были, то об этом бы все говорили. Основное – это респираторная гигиена и мытье рук.

Что делать с вещами, которых часто касаемся: телефон, ключи, наушники?

Я работаю в больнице. Перед тем, как пользоваться телефоном дома, я протираю чехол телефона ваткой, спиртом – и на том все. Больше никаких действий я не совершаю. Телефоны ни в чем не вымачиваю.

Относительно сумки или рюкзака. По приходу домой, их нужно поставить на отдельное определенное место, в коридоре или где-то еще. Дезрастворами я сумки не протираю, ведь непосредственно в палату к больным не захожу. А обычным людям совершенно не нужно этого делать.

Относительно наушников. Если кто-то рядом чихнул вам в ухо, в котором был наушник, то такой наушник, конечно, нужно протереть спиртом. Если этого не произошло, то обычного обращения с наушниками достаточно.

Знаем случаи, когда люди протирают едва ли не все, вернувшись из магазина.

Давайте разберемся на примере пакета с молоком. Кончик пакета отрезали, молоко вылили в определенную емкость, пакет выбросили. Руки помыли, молоко вскипятили.

Нужно избавляться от любой упаковки.

Аналогично, если покупаете яблоки. Пакет от яблок выбросили, яблоки вместе с руками помыли, положили и едите. Никаких дополнительных дезинфекционных средств не нужно.

У украинцев есть привычка оставлять пакеты на потом. Можно их оставлять?

Лучше пакет выбросить, поскольку мы не знаем, кто и какими руками к нему к ндо нас прикасался, чихал кто-то на него или нет.

Что порекомендуете относительно солнечных очков или наручных часов?

Они не нуждаются в дополнительной обработке. Вы же в этих очках не ходите в палату смотреть больных. Соответственно, нет смысла с ними ничего делать. По мере загрязнения, как очки, так и часы вытираете. Не стоит лишний раз портить их свойства.

Из воздуха на них ничего не прилипнет. Ни на часы, ни на очки.



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