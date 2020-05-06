Как дезинфицировать респиратор: ученые назвали самый эффективный способ
Ученые назвали способ, которым лучше дезинфицировать многократный респиратор. Они провели эксперимент на респираторе N95 и обнаружили, что лучше всего подходит нагрев.
Исследователи из ACS Nano утверждают, что лучше дезинфицировать респиратор нагреванием до высоких температур. Они обнаружили, что другие методы уменьшают эффективность фильтрации, сообщает EurekAlert.
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Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует несколько методов дезинфекции респираторов: нагрев, ультрафиолетовое излучение и отбеливание. Но дело в том, что эти методы не были ранее тщательно протестированы.
В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые способы снижают эффективность фильтрации даже после одной обработки.
Какие методы уничтожают эффективность фильтрации респиратора от худшего к лучшему
- Использование этанола снижает эффективность фильтрации с 96% до 56%.
- Раствор хлора снижает эффективность фильтрации от 96% до 73%.
- Одна паровая обработка не влияет на эффективность фильтрации, но 5 таких обработок уже приводят к ее снижению.
- С помощью ультрафиолетового излучения можно выполнить до 20 циклов дезинфекции. Впрочем, самостоятельно трудно рассчитать дозу излучения, необходимой для деактивации вируса и не наносящей вреда материалу.
- Методом нагрева можно выполнить до 50 циклов дезинфекции без потери эффективности фильтрации.
При какой температуре дезинфицировать маску
Как мы уже отметили, нагрев лучше сохраняет эффективность фильтрации маски. Чтобы продезинфицировать маску с помощью температуры, ее следует подвергнуть нагреву в 85 ℃.
Маска или респиратор / Инфографика 24 канала
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