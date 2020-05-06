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Как дезинфицировать респиратор: ученые назвали самый эффективный способ

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Дезинфекция респиратора – 24 Канал
Дезинфекция респиратора / pixabay.com

Ученые назвали способ, которым лучше дезинфицировать многократный респиратор. Они провели эксперимент на респираторе N95 и обнаружили, что лучше всего подходит нагрев.

Исследователи из ACS Nano утверждают, что лучше дезинфицировать респиратор нагреванием до высоких температур. Они обнаружили, что другие методы уменьшают эффективность фильтрации, сообщает EurekAlert.

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Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует несколько методов дезинфекции респираторов: нагрев, ультрафиолетовое излучение и отбеливание. Но дело в том, что эти методы не были ранее тщательно протестированы.

В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые способы снижают эффективность фильтрации даже после одной обработки.

Какие методы уничтожают эффективность фильтрации респиратора от худшего к лучшему

  • Использование этанола снижает эффективность фильтрации с 96% до 56%.
  • Раствор хлора снижает эффективность фильтрации от 96% до 73%.
  • Одна паровая обработка не влияет на эффективность фильтрации, но 5 таких обработок уже приводят к ее снижению.
  • С помощью ультрафиолетового излучения можно выполнить до 20 циклов дезинфекции. Впрочем, самостоятельно трудно рассчитать дозу излучения, необходимой для деактивации вируса и не наносящей вреда материалу.
  • Методом нагрева можно выполнить до 50 циклов дезинфекции без потери эффективности фильтрации.

При какой температуре дезинфицировать маску

Как мы уже отметили, нагрев лучше сохраняет эффективность фильтрации маски. Чтобы продезинфицировать маску с помощью температуры, ее следует подвергнуть нагреву в 85 ℃.

Маска чи респіратор
Маска или респиратор / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: исследования Профилактика заболеваний Инфекция Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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