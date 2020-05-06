Как дезинфицировать респиратор: ученые назвали самый эффективный способ

Ученые назвали способ, которым лучше дезинфицировать многократный респиратор. Они провели эксперимент на респираторе N95 и обнаружили, что лучше всего подходит нагрев.

Исследователи из ACS Nano утверждают, что лучше дезинфицировать респиратор нагреванием до высоких температур. Они обнаружили, что другие методы уменьшают эффективность фильтрации, сообщает EurekAlert.

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Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует несколько методов дезинфекции респираторов: нагрев, ультрафиолетовое излучение и отбеливание. Но дело в том, что эти методы не были ранее тщательно протестированы.

В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые способы снижают эффективность фильтрации даже после одной обработки.

Какие методы уничтожают эффективность фильтрации респиратора от худшего к лучшему

Использование этанола снижает эффективность фильтрации с 96% до 56%.

Раствор хлора снижает эффективность фильтрации от 96% до 73%.

Одна паровая обработка не влияет на эффективность фильтрации, но 5 таких обработок уже приводят к ее снижению.

С помощью ультрафиолетового излучения можно выполнить до 20 циклов дезинфекции. Впрочем, самостоятельно трудно рассчитать дозу излучения, необходимой для деактивации вируса и не наносящей вреда материалу.

Методом нагрева можно выполнить до 50 циклов дезинфекции без потери эффективности фильтрации.

При какой температуре дезинфицировать маску

Как мы уже отметили, нагрев лучше сохраняет эффективность фильтрации маски. Чтобы продезинфицировать маску с помощью температуры, ее следует подвергнуть нагреву в 85 ℃.



Маска или респиратор / Инфографика 24 канала

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