Как диабет влияет на секс

Любое заболевание может негативно повлиять на сексуальную жизнь: от гнетущего осознания себя больным и, как следствие, падение либидо, до реальных изменений в теле, которые не позволяют получать удовольствие.

Если с заметными по запаху и внешнему виду болезнями все понятно, а со "скрытым" болячками следы не очевидны, рассказала секс-коуч Даша Березовская.

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Например, высокий уровень сахара в крови может разрушить нервную систему и кровеносные сосуды, включая те, которые необходимы для хорошей сексуальной функции у мужчин и женщин.

Диабет, по мнению ВОЗ, к 2020 году займет 7 место по распространенности во всем мире. Сейчас больны более 422 миллионов человек. Женщины, кстати, по мнению некоторых исследователей страдают больше. Но в целом болезнь влияет на всех.

Слабое либидо или потеря интереса к сексу

Во время сексуальной стимуляции, мозг посылает гениталиям сообщение, но доходят они медленно. На связи "мозг – вагина", при диабете есть пробки. Если сигнал ни дойдет вовремя, то девушка скорее всего, ничего приятного не почувствует. Если это будет регулярно, то может закрепиться неприязнь к сексу.

Путешествие в Сахару

Хорошо возбужденная женщина выделяет секрет, сигнализирующий о ее готовности к проникновению. Повышенный сахар может снизить количество выделенного секрета, в результате вам обоим может быть не комфортно.



Диабет может разрушить сексуальную жизнь

Праздника не будет

Хорошая нервная проходимость и кровоток – главный передатчик ощущений, необходимый для возбуждения и оргазма. Если связи нарушены, то и мужчина своего "хэппи-энда" может не дождаться.

Все это может сильно повлиять на психику, приводить к депрессии, апатии, неврозам. Берегите свое здоровье, и секс 100% будет лучше!

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