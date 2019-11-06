Как долго нужно заниматься бегом, чтобы продолжительность жизни выросла

Сколько бегать, чтобы ощутить пользу для здоровья – рассказали ученые. Ведь, не секрет, что у людей, которые бегают, ниже риски заболеть раком или иметь сердечный приступ.

О выводах метаанализа ученые рассказали на страницах British Journal of Sports Medicine.

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В исследовании команда ученых оценила данные 14 работ с участием 232 149 человек.

Ученые выяснили, что любая продолжительность занятий бегом – эффективна для снижения вероятности смерти. Бег на 30% снижал риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23% – от рака.

Исследователи также отмечают, что речь идет даже о нерегулярных тренировках.

Бег раз в неделю или реже и бег, который длится меньше канонических 50 минут, тоже прекрасно влияет на здоровье людей.

Бегите как можете – эффект будет!

А вот проследить связь пользы для здоровья со временем тренировки – не удалось.

Поэтому, не факт, что вы станете здоровее, если будете бегать много и регулярно – в сравнении с теми, кто бегает хотя бы изредка.

Также не были доказаны преимущества для здоровья в зависимости от скорости бега и его продолжительности.

Бег – отличный вариант для тех, у кого на спорт не хватает времени,

​– резюмируют ученые.