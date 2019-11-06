Как долго нужно заниматься бегом, чтобы продолжительность жизни выросла

118 Читати новину українською
Бег продлевает жизнь
Бег продлевает жизнь / turn-on.de

Сколько бегать, чтобы ощутить пользу для здоровья – рассказали ученые. Ведь, не секрет, что у людей, которые бегают, ниже риски заболеть раком или иметь сердечный приступ.

О выводах метаанализа ученые рассказали на страницах British Journal of Sports Medicine.

Читайте также: Как тренироваться осенью и почему в холодную пору необходимо заниматься спортом

В исследовании команда ученых оценила данные 14 работ с участием 232 149 человек.

Ученые выяснили, что любая продолжительность занятий бегом – эффективна для снижения вероятности смерти. Бег на 30% снижал риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23% – от рака.

Исследователи также отмечают, что речь идет даже о нерегулярных тренировках.

Бег раз в неделю или реже и бег, который длится меньше канонических 50 минут, тоже прекрасно влияет на здоровье людей.

Бегите как можете – эффект будет!

А вот проследить связь пользы для здоровья со временем тренировки – не удалось.

Поэтому, не факт, что вы станете здоровее, если будете бегать много и регулярно – в сравнении с теми, кто бегает хотя бы изредка.

Также не были доказаны преимущества для здоровья в зависимости от скорости бега и его продолжительности.

Бег – отличный вариант для тех, у кого на спорт не хватает времени,
​– резюмируют ученые.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"К людям относимся, как к скоту": Зеленского шокировало состояние харьковских заводов – видео
сегодня
917
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Спорт Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровье Здоровая жизнь исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 3584
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 102737
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 57726
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1980
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1538
Новости
Больше новостей
Залиште відгук