Как долго у больных, поборовших COVID-19, сохраняется иммунитет: исследование
На данный момент ученые очень мало знают о COVID-19, чтобы спрогнозировать формируется ли иммунитет к возбудителю у людей поборовших болезнь. Впрочем, новое исследование ученых свидетельствует о том, что больные все же приобретают иммунитет к инфекции SARS-CoV-2, но всего на два года.
Правда, пожалуй, не все, кто переболел COVID-19 сможет получить иммунитет на два последующих года. Об этом пишет Bisiness Insider.
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Когда в организм проникают вирусы, бактерии или другие вредные патогены, иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с ними. Эти антитела обеспечивают иммунитет от будущих атак.
По словам Джона Шварцберг из Калифорнийского университета Беркли, "скорее всего, но еще не точно", что антитела к новому вирусу SARS-CoV-2 смогут предотвратить вторую волну инфекции, хотя бы на время.
Согласно мартовскому исследованию, обезьяны, которые выздоровели после заражения коронавирусом, не заболели после повторного инфицирования. И, насколько известно, у людей, переболевших COVID-19, тоже развились специфические антитела.
Это хороший знак, что у нас есть по крайней мере временный иммунитет к заболеванию после заражения,
– отметил Фрэнсис Лунд, глава отделения микробиологии из Алабамы университета в Бирмингеме.
И отметил, что сейчас специалисты не знают, как долго сохраняется иммунитет и появится ли долгосрочная иммунная реакция у всех.
У людей, которые выздоровели формируются антитела COVID-19 / Фото Unsplash
Ведь исследования китайских ученых, изучивших 175 выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов, свидетельствует, что почти у 6% пациентов не было антител.
А если учесть тот факт, что есть случаи инфицирования с бессимптомным течением заболевания, определить какой на самом деле процент больных получает иммунитет – сложно.
Поэтому, вероятно, что антитела не формируются не у 6% больных, а у значительно большего числа людей – 20-30%. Что означает, что они рискуют болеть с каждой новой волной распространения коронавируса.
Что касается срока действия иммунитета, то ученые сравнили SARS-CoV-2 с семейным вирусом SARS, который уже был изучен ранее. Антитела к нему сохраняли способность бороться с инфекцией в среднем два года.
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