Как должна отреагировать Украина на коронавирус: видение Супрун
Коронавирус застал весь мир врасплох. Государства по-разному готовились к этому вызову, но каждое из них должно быть щитом для своих граждан.
Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун объяснила, почему население Украины не было готово к эвакуации своих граждан из Китая и поделилась видением того, как коммуникация с населением должна работать с самого начала: разъяснить ситуацию, не допустить паники, ответить конкретными мерами.
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9 января ВОЗ подтвердила, что новый коронавирус был выделен от одного человека, которого госпитализировали. Поэтому, следует создать оперативный штаб по реагированию на коронавирус в Украине. К которому привлечь: Минздрав Украины, Центр общественного здоровья, ГСЧС, НАМНУ, Государственную таможенную службу Украины, Государственную пограничную службу Украины, Госпродпотребслужбу, СБУ, ВОЗ, CDC, отметила Ульяна и добавила, что одной из задач штаба должна была быть качественная коммуникация.
Какой должна быть коммуникация
Такими источниками могут быть: Минздрав Украины, ЦОЗ, МИД и международные организации ВОЗ и CDC.
- Провести аудит учреждений и оснащения для оперативного противодействия распространению коронавируса.
- Выяснить есть ли квалифицированные медики.
- Определить опорные медицинские учреждения, куда направлять пациентов в случае необходимости карантина,
- Проверить наличие планов/стандартов инфекционного контроля, включая исправные системы вентиляции и обеззараживания сточных вод, что не позволяет вирусу попасть в окружающую среду.
- Есть ли в этих заведениях в достаточном количестве оборудование, необходимое для проведения интенсивной терапии: исправные оксигенаторы, кислородные маски и аппараты для искусственной вентиляции легких.
- Обеспечен ли медицинский персонал, которого планируют привлечь к оказанию помощи, средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, респираторами, очками, перчатками и тому подобное.
- Каким образом будет происходить очистка и дезинфекция помещений, защитной одежды, инструментов и мебели, а также утилизация материалов, которые предназначены для одноразового использования.
Следует заранее определить достаточно ли в Украине нужного оснащения / Фото: Unsplash
Также Ульяна Супрун отметила, что на этом этапе следовало заказать тест-системы для диагностики коронавируса Covid-2019.
Следует не только прекращать авиасообщение, а по возможности уменьшить количество пунктов пропуска людей (пограничных пунктов, в аэропортах), ведь так легче установить наблюдение за состоянием здоровья людей, которые путешествуют.
Кроме того, Супрун указала на то, что эвакуация украинцев из Китая должна была состояться гораздо раньше – до конца января.
Это нормально, что украинцы не были готовы к эвакуации, ведь никто не ожидал, что придется эвакуировать сограждан из других стран,
– резюмировала госпожа Ульяна.
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Санаторий СБУ в городе Ворзель, Киевская область
Куда по мнению Супрун следовало поселить эвакуированных
В частности, команда медиков, работающих на месте, формировалась бы из врачей-добровольцев, а вот честная коммуникация с местным населением, которое проживает вблизи места проведения карантина, должна проводиться заранее.
Введение этих мер не зависит от наличия или отсутствия СЭС, их последовательность и успешность основанные на опыте и научных подходах эпидемиологии. Растерянность и сокрытие деталей являются противниками в эффективной борьбе с инфекционными болезнями, добавила Супрун.
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