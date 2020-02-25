Как должна отреагировать Украина на коронавирус: видение Супрун

Коронавирус застал весь мир врасплох. Государства по-разному готовились к этому вызову, но каждое из них должно быть щитом для своих граждан.

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун объяснила, почему население Украины не было готово к эвакуации своих граждан из Китая и поделилась видением того, как коммуникация с населением должна работать с самого начала: разъяснить ситуацию, не допустить паники, ответить конкретными мерами.

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9 января ВОЗ подтвердила, что новый коронавирус был выделен от одного человека, которого госпитализировали. Поэтому, следует создать оперативный штаб по реагированию на коронавирус в Украине. К которому привлечь: Минздрав Украины, Центр общественного здоровья, ГСЧС, НАМНУ, Государственную таможенную службу Украины, Государственную пограничную службу Украины, Госпродпотребслужбу, СБУ, ВОЗ, CDC, отметила Ульяна и добавила, что одной из задач штаба должна была быть качественная коммуникация.

Какой должна быть коммуникация

Ульяна Супрун "Для оперативного информирования населения и предотвращения паники, важно сразу начать правильную и постоянную коммуникацию. Оперативный штаб должен определить каналы получения и распространения сообщений, которые должны стать первоисточником сообщений о коронавирусе и заботиться, чтобы информация от них исходила оперативно и ежедневно. Все должностные лица, которые комментируют ситуацию с коронавирусом, должны ссылаться на этот источник".

Такими источниками могут быть: Минздрав Украины, ЦОЗ, МИД и международные организации ВОЗ и CDC.

Аудит ресурсов Провести аудит учреждений и оснащения для оперативного противодействия распространению коронавируса.

Выяснить есть ли квалифицированные медики.

Определить опорные медицинские учреждения, куда направлять пациентов в случае необходимости карантина,

Проверить наличие планов/стандартов инфекционного контроля, включая исправные системы вентиляции и обеззараживания сточных вод, что не позволяет вирусу попасть в окружающую среду.

Есть ли в этих заведениях в достаточном количестве оборудование, необходимое для проведения интенсивной терапии: исправные оксигенаторы, кислородные маски и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Обеспечен ли медицинский персонал, которого планируют привлечь к оказанию помощи, средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, респираторами, очками, перчатками и тому подобное.

Каким образом будет происходить очистка и дезинфекция помещений, защитной одежды, инструментов и мебели, а также утилизация материалов, которые предназначены для одноразового использования.



Следует заранее определить достаточно ли в Украине нужного оснащения / Фото: Unsplash

Также Ульяна Супрун отметила, что на этом этапе следовало заказать тест-системы для диагностики коронавируса Covid-2019.

Ульяна Супрун "Очень важно узнавать максимум информации о здоровье всех прибывающих в Украину. Даже если человек не посещал государства, где зарегистрированы случаи коронавируса. Кроме контроля температуры можно применять специальное анкетирование каждого пассажира еще на борту самолета, поезда или судна".

Следует не только прекращать авиасообщение, а по возможности уменьшить количество пунктов пропуска людей (пограничных пунктов, в аэропортах), ведь так легче установить наблюдение за состоянием здоровья людей, которые путешествуют.

Кроме того, Супрун указала на то, что эвакуация украинцев из Китая должна была состояться гораздо раньше – до конца января.

Это нормально, что украинцы не были готовы к эвакуации, ведь никто не ожидал, что придется эвакуировать сограждан из других стран,

– резюмировала госпожа Ульяна.

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Санаторий СБУ в городе Ворзель, Киевская область

Куда по мнению Супрун следовало поселить эвакуированных

Ульяна Супрун "Место для поселения эвакуированных избиралось бы в Киевской области. Это самая безопасная территория, ибо: рядом находится аэропорт, в регионе работают ведущие специалисты, расположены клинические и лабораторные базы, здесь также имеется хорошая инфраструктура и необходимые больницы. Удачным выбором мог бы стать, например, санаторий СБУ в городе Ворзель".

В частности, команда медиков, работающих на месте, формировалась бы из врачей-добровольцев, а вот честная коммуникация с местным населением, которое проживает вблизи места проведения карантина, должна проводиться заранее.

Введение этих мер не зависит от наличия или отсутствия СЭС, их последовательность и успешность основанные на опыте и научных подходах эпидемиологии. Растерянность и сокрытие деталей являются противниками в эффективной борьбе с инфекционными болезнями, добавила Супрун.

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