Как есть пищу, чтобы она улучшила работу мозга: ответ врача

Некоторая пища обладает способностью улучшать настроение! Лидеры в этом деле углеводы, потребление которых стимулирует выработку триптофана, который, попадая в мозг, превращается в серотонин. Как известно, именно серотонин влияет на настроение человека.

О пище для мозга рассказала невролог-психотерапевт Людмила Пидкуймуха.

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Много триптофана содержится в бананах и в хлебе грубого помола.

Но для того, чтобы углеводы, содержащиеся в составе хлеба, запустили процесс выработки триптофана, есть его нужно до начала приема пищи богатой белками (творог, мясо), иначе другие аминокислоты не позволят триптофану попасть в головной мозг.

Для синтеза серотонина также нужен витамин В6, а он у нас в большом количестве есть в зернах злаков и моллюсках.

Ощущение удовлетворения от чего-то дает нам дофамин. Фолиевая кислота, необходимая для синтеза дофамина, содержится в достаточном количестве в брокколи, телячьей печени.



Брокколи содержит фолиевую кислоту, которая необходима организму / Фото: Unsplash

Салат, шпинат, капуста, паприка богаты таким "опиатом" как цитофин, который тоже обладает свойством улучшать настроение.

В молоке есть морфиноподобное вещество казоморфин, а в шоколаде – андамин, вещество, которое вызывает такое ​​же возбуждающее действие как гашиш.

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Мясо курицы, индейки и тунца содержит много аминокислоты тирозина. Тирозин способствует повышению энергии и скорости реакций в мозге, повышая уровень допамина и норадреналина.

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Еще одно вещество, которое повышает настроение – капсаицин. Оно содержится в остром перце. Именно он придает остроты. В ответ на жжение, которое стимулирует нервные окончания во рту, мозг выделяет эндорфины – вещества, которые улучшают настроение).



Если вы часто стресуете, зеленый чай – отличное решение / Фото: Unsplash

При стрессах организм также нуждается в адаптогенах – веществах, повышающих способность адаптивных систем. Это зеленый чай, женьшень, комбуча, лимонник.

Подбирайте для своей нервной системы правильную пищу.

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