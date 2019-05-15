Как феромонные духи влияют на сексуальную жизнь

Запахи как сексуальный раздражитель сейчас рассматривают все активнее. Такие запахи воспринимаются обонянием бессознательно.

Женское и мужское тело выделяет особые вещества, которые невозможно распознать как конкретный запах. Эти запахи вопспринимаются неосознанно и вызывают чувство симпатии к человеку или наоборот. Такие вещества называются феромонами, рассказала сексолог Ольга Каренеева.

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Как работают феромоны?

Хороший уровень феромонов для человека может значить гораздо больше, чем внешняя привлекательность. Некоторые исследователи утверждают, что человек реагирует сексуальным возбуждением на запах раньше, чем на зрительные, слуховые и тактильные ощущения, а выбор сексуального партнера в значительной степени зависит от его запаха, хотя сам человек этого не осознает.

Следовательно, чем выше уровень половых гормонов у человека, тем он привлекательнее для противоположного пола. Красивые люди не всегда имеют спрос, на который они рассчитывают. А люди с обычной внешностью, могут быть чрезвычайно привлекательными.

Феромоны в парфюмерии

Ну и конечно же производители косметики этим активно пользуются, предлагая волшебные духи с содержанием феромонов, которые помогут вам завоевать партнера. Воспроизвести химическую формулу феромонов пытались очень долго, но эта идея провалилась. Потому что настоящие феромоны во внешней среде быстро разрушаются.



Духи с феромонами не работают

Духи могут иметь очень приятный запах, но с феромонами человека это не имеет, увы, ничего общего. Однако такая парфюмерия дает уверенность в себе, а это точно повышает привлекательность и делает человека более открытым и активным на свиданиях.

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