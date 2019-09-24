Как ГМО влияет на здоровье людей

Часто можно встретить утверждение о том, что генномодифицированная продукция способна вызывать проблемы со здоровьем: от астмы и бесплодия до онкозаболеваний. Но никаких доказательств это утверждение не имеет.

За весь период со времени появления ГМО на рынке, такая продукция не стала причиной ни одной смерти или даже самой простой болезни.

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Весной 2016-го года Национальная академия науки, инженерии и медицины в Вашингтоне исследовала вопрос безопасности ГМО и в очередной раз пришла к выводу, что генномодифицированные продукты являются безопасными.

Исследование академии показало, что нет существенных доказательств разницы в рисках для здоровья человека между доступными на рынке гмо-культурами и традиционно выращенными растениями, в том числе и аллергические реакции.

Подчеркиваем, что сейчас животные являются основным потребителем ГМО-продукции. В связи с этим было проведено множество исследований о том, как эта продукция влияет на ДНК животных.



ГМО не вредит людям

Результаты исследований не показали изменений в реактивном белке или ДНК животного. ГМО никогда не были обнаружены в пищевых продуктах, полученных от этих животных. Это означает, что если ваша курица будет есть ГМО-зерно, она не будет нести генномодифицированные яйца.

Конечно, некоторые природные мелкие фрагменты растительного происхождения ДНК могут переходить в ткани травоядных животных. Однако это зависит от самого растения, которое может попасться животному в совершенно диких условиях.

Откуда взялись такие мифы, какие свойства может изменять модификация продуктов и как к ГМО относятся в разных странах мира – читайте в материале.

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