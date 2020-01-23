Как гормон любви может помочь людям с аутизмом

Окситоцин, который часто называют "гормоном любви", помог взрослым мужчинам с аутизмом стать более открытыми к социальным связям.

Авторы исследования отметили, что введение гормона имеет положительные длительные эффекты, пишет Molecular Autism.

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Для исследования команда набрала 40 взрослых мужчин с аутизмом, разделив их на экспериментальную и контрольную группу, которая получала плацебо.

На первом этапе специалисты изучили количество окситоцина, который производится самими участниками и их социальными связями. Анализ данных показал, что количество окситоцина в слюне мужчин было связано с расположением к другим.

На втором этапе исследования команда изучила долгосрочные эффекты введения окситоцина через назальный спрей. Этот эксперимент дал прекрасные результаты – участники, которые получали окситоцин на протяжении четырех недель, чувствовали положительные последствия до года.

Относительно социального взаимодействия, исследователи не обнаружили разницы между экспериментальной группой и контрольной группой. Но что касается поведения, то результаты были заметны. Люди из экспериментальной группы сообщили о значительно меньшем количестве повторного поведения и о лучших успехах в формировании близких отношений.

Для этого исследования отбирали только мужчин-участников. Частично это объясняется тем, что аутизм является более распространенным у мужчин и женский гормональный цикл может влиять на результаты теста.

Результаты, которые мы сегодня представляем, являются результатом первого пилотного исследования. Нужно провести еще много дальнейших исследований, прежде чем использовать окситоцин для лечения людей с аутизмом,

– рассказал автор исследования Каат Алаерт.

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