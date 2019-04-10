Как готовить овощи: диетолог назвала лучший способ

Все мы знаем, что овощи нужно есть каждый день. В ВОЗ советуют включить в свой ежедневный рацион 500 граммов овощей и фруктов. От способа приготовления зависит польза этих продуктов.

Вряд ли принесут пользу овощи, которые поджарили на рафинированном подсолнечном масле.

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Диетолог Светлана Фус отмечает: лучше всего употреблять овощи сырыми. Все потому, что при варке теряется некоторая часть витаминов и минералов. Прежде всего, витамин С, фолиевая кислота и калий.

Но приготовление овощей тоже имеет свои преимущества. Пищевые волокна, содержащиеся в овощах, после термической обработки легче усваиваются, что важно для детей и людей с проблемами пищеварения.

Самый оптимальный способиб приготовления овощей – на пару.

Не стоит забывать и об одном из основных принципов питания – разнообразии. Тогда овощи не смогут надоесть.

Диетолог назвала общие рекомендации по приготовлению овощей:

1) Температура приготовления не более 100 градусов.

2) Чем меньше время тепловой обработки – тем лучше.

3) Если вы варите овощи, то бросайте их в кипящую воду.

4) При приготовлении в духовке – ставьте овощи в уже разогретую.

5) Готовьте в посуде, которая не окисляется и с закрытой крышкой.

6) Соблюдайте режим приготовления продуктов, не переваривайте.

7) Готовьте овощи целиком, не в нарезанном виде. Очищать и нарезать лучше непосредственно перед употреблением или приготовлением салатов и рагу.

8) Нарезать нужно не очень мелко, использование терки не желательно.

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