Как грибы убивают онкобольных: объяснение Супрун

144 Читати новину українською
Фунготерапия
Фунготерапия / wikipedia.org

Альтернативным методам лечения нет места в доказательной медицине. Особенно, когда отказ от медицинской помощи угрожает жизни пациента. С помощью одного из таких методов пытаются обмануть онкобольных пациентов. Это так называемая "фунготерапия".

Адепты этого метода предлагают пройти курс и обещают полное выздоровление независимо от стадии болезни, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Нашли эффективный способ предотвращения рака

Этот альтернативный метод, как способ выздороветь, обычно предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками. Они позиционируют его как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги и забирают у пациента время, которое он мог бы посвятить лечению.


Лечение грибами вредит и убивает

Супрун объяснила, что именно не так с "фунготерапией":

  • не существует ни одного исследования, подтверждающего эффективность грибов в лечении или предотвращении рака;
  • можно говорить об эффективности определенного метода, если он был подтвержден масштабными клиническими исследованиями, которые проводятся годами или даже десятилетиями. Ни одного похожего исследования по изучению эффективности и безопасности препаратов, изготовленных из грибов или их компонентов проведено не было;
  • может иметь непредсказуемые побочные эффекты;
  • грибы могут содержать токсичные вещества.

Министр добавила, что грибы и другие сомнительные растительные препараты могут влиять на важные гематологические показатели пациента. Если они не в норме, это может быть основанием для отсрочки или даже отмены курса химиотерапии. В результате пациент не получает вовремя лечебный эффект от традиционного лечения, тем более не получает его в результате приема "целебных грибов".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
У Александра Усика отберут чемпионский пояс ради россиянина: подробности
сегодня
656
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
275
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
28404
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 341
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 663
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 533
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук