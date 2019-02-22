Как грибы убивают онкобольных: объяснение Супрун

Альтернативным методам лечения нет места в доказательной медицине. Особенно, когда отказ от медицинской помощи угрожает жизни пациента. С помощью одного из таких методов пытаются обмануть онкобольных пациентов. Это так называемая "фунготерапия".

Адепты этого метода предлагают пройти курс и обещают полное выздоровление независимо от стадии болезни, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Этот альтернативный метод, как способ выздороветь, обычно предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками. Они позиционируют его как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги и забирают у пациента время, которое он мог бы посвятить лечению.



Лечение грибами вредит и убивает

Супрун объяснила, что именно не так с "фунготерапией":

не существует ни одного исследования, подтверждающего эффективность грибов в лечении или предотвращении рака;

можно говорить об эффективности определенного метода, если он был подтвержден масштабными клиническими исследованиями, которые проводятся годами или даже десятилетиями. Ни одного похожего исследования по изучению эффективности и безопасности препаратов, изготовленных из грибов или их компонентов проведено не было;

может иметь непредсказуемые побочные эффекты;

грибы могут содержать токсичные вещества.

Министр добавила, что грибы и другие сомнительные растительные препараты могут влиять на важные гематологические показатели пациента. Если они не в норме, это может быть основанием для отсрочки или даже отмены курса химиотерапии. В результате пациент не получает вовремя лечебный эффект от традиционного лечения, тем более не получает его в результате приема "целебных грибов".

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